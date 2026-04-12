Ужас на пътя: Тежка катастрофа в Монтанско, двама са загинали, има ранени деца

12 април 2026, 17:12 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ужас на пътя: Тежка катастрофа в Монтанско, двама са загинали, има ранени деца

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Монтана - София при разклона за берковското село Мездрея. По първоначална информация други двама пътници са настанени в болницата в Монтана. Сред пострадалите има и деца, съобщава общественото радио. Катастрофата е станала между лек автомобил и цистерна.

Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица. На място работят екипи на полицията и спешната помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Монтана катастрофа деца загинали пострадали
