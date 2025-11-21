Малкият Калин се нуждае от средства за физиотерапия

Калин е роден след безпроблемно раждане със секцио в 37 г.с., но малко прибирането му у дома лекарите забелязват обезпокоителен тремор на тялото му. По-късно след преглед при невролог на едномесечна възраст, после на 4 месеца отново са установени първи признаци на забавяне в двигателното развитие. Назначена е физиотерапия, която продължава до ден днешен. Диагнозите на Калин са детска церебрална парализа , диплегия; хипоксична-исхемична енцефалопатия; атаксия , аксиална хипотония. ТЕЛК - 95% инвалидност.

Мисия

Калин няма други дефицити и мисията на неговата майка е да направи всичко възможно, за да бъдат създадени условия за неговото пълноценно развитие.

Кампания

"Мечтая и вярвам, че един ден той ще бъде като другите деца- ще се смее, тича и прави бели. Много бели. Дотогава ще ходи на ежедневни процедури за рехабилитация. Имам нужда от вашата помощ, за да направя тези посещения възможни и в бъдеще. Разходите по физиотерапия са около 3 000 лв. на месец и оптимистичните прогнозите са, че ще имаме нужда от такава поне следващите няколко години. Посещаваме комплексни активности, включително плуване, рехабилитация вкъщи, Детско отделение по рехабилитация ВМИ Пловдив, Център за детска рехабилитация Елит 17+ , Търговище. Всичко това дава резултати, но напредъкът е бавен и се изисква още време.", споделя майката на Калин.

