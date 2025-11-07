Да подкрепим Боян в борбата му с болестта

15-годишният Боян страда от множествена склероза - нелечимо, инвалидизиращо заболяване! До скоро той е бил отличен баскетболист (бивш играч на „Славия“), с творчески дарби спечелени конкурси за детска рисунка на списание National Geographic, работещ като модел на IVET Fashion и справящ се с много други начинания, въпреки тежестта на заболяването. Майка му Елена Цветанова сама отглежда сина си и през последните две години е неотлъчно до него в борбата му с болестта.

И лаймска болест

"При последните изследвания (които никой от професорите в България не пожела да разгледа и да им обърне внимание) се установи, че Боян има и инфекция с борелия, която вероятно в комбинация с МС и с вируса на Епщайн-Бар (който има от 2-годишен, след тежка мононуклеоза), предизвиква организма му да се саморазрушава, атакувайки миелиновата обвивка на мозъка и причинявайки плаки в нея", споделя майката на Боян. В България единствената терапия, която се предлага, е потискане на имунната система с тежки имуносупресори без доказателства, че помага, но със 100% доказателства за странични ефекти, често тези лекарства причиняват и рак.

Надежда в Испания

В резултат на непрестанното търсене на по-трайно решение семейството стига до д-р Мариано Буено и клиника BIOSALUD в Испания. Майката и синът в момента са в Мадрид. След направени изследвания резултатите показват 14 вида инфекции, включително Бабезия, Бартонела, Борелия, коинфекции, Хламидия (неневенерическа), високи нива на токсини и хормони, ниски нива на витамини и други дефицити.

Цената на изследванията и прегледите е 13 000 евро, които майката е събрала чрез заеми. Терапията, която се предлага в клиниката в Сарагоса, възлиза на 39 303 евро, като отделно трябва да се закупят добавки, лекарства, антибиотици и витамини за още поне 5 000 евро. Лечението трябва да продължи 5 седмици от 12 януари 2026 г. През това време Елена и Боян ще трябва да нощуват, хранят и закупят билети за пътуването още около 10 000 лв.

Средствата

Средствата, необходими за терапиите, са непосилни за Елена, като самотна майка! "След две години ходене по специалисти, плащане на изследвания и ЯМР (неколкократно, защото касата не ги покрива), хранене със специална храна и приемане на скъпи добавки, за мен вече е невъзможно да издържа финансово, въпреки че не съм спирала да работя нито ден!", апелира майката.

