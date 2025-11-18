Три години Цвети се бори с травмите. Да помогнем!

Преди три годиниЦвети става жертва на безразсъден шофьор, който я помита на пешеходна пътека и я инвалидизира за цял живот. Тогава тя е едва на 27 години и оживява, благодарение на невероятния екип на проф. Габровски и Клиниката по неверохирургия в „Пирогов“, а днес с подкрепата и обичта на семейството, на любимото момче Боби, на приятелите. Преди инцидента тя се старае да реализира своята голяма мечта - да стане добър лекар и да помага на хората.

Днес Цвети прекарва дните си в самота и неупрекъсната рехабилитация. Желаният успех идва трудно и бавно, средствата за постигането му нарастват все повече. "Тъжно ми е, че все по-малко от моите приятели се сещат за мен. Все още ме крепят спомените за хубавите дни, прекарани с тях. Сега само любовта и грижите на моите близки ми дават сили да продължа по трудния път на моето възстановяване.", споделя младата жена.

Средствата за лечението ѝ нарастват, ето защо тя има нужда от помощ и подкрепа за възстановяване ѝ чрез дарителска сметка:

Fibank - IBAN: BG63FINV915010BGN00ZRS

Bic FINVBGSF

ИЛИЯ КЮТУКЧИЕВ

дарение за лечението на Цвета Кютукчиева

