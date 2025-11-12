Да помогнем на Антон да остане със семейството си!

Антон Петров е любящ съпруг и баща. За съжаление скоро след годишнина от сватбата с неговата съпруга семейството научава една от най-тежките новини: Антон страда от глиобластом рядък и много агресивен рак на мозъка. Преди това всичко започна с едно на пръв поглед дребно оплакване проблем с периферното зрение. От този ден досега животът на семейството се превърща в непрестанна борба за време и надежда.

Да подкрепим Боян в борбата му с болестта

Три операции

До момента Антон е претърпял операции, преминал е през лъчетерапия и химиотерапия. Семейството му и той вярват, че ще спечели битката. За съжаление една година по-късно, при рутинно проследяващо изследване ЯМР, се появи новината, която смазва мечтите им и става, ясно, че туморът отново расте.

Турция

Към настоящия момент семейството на Антон е в Турция, където той получава лечение с цел да се спре растежът на болестта. Лечението е модерно и дава шанс, но е изключително скъпо и надхвърля възможностите на семейството му.

"Антон не е само пациент. Той е любящ съпруг, грижовен баща, обичан син и брат. Мечтата му е проста и красива — да дочака деня, в който ще държи в ръцете си внуците на сина си. Ние с децата му вярваме, че с подкрепата на добри хора ще успеем да удължим живота му и да му дадем шанс за още време с нас.", споделя неговата съпруга.

