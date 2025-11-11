Да помогнем на Криси да проходи

Няколко месеца след раждането на Криси родителите му забелязват, че нещо не е наред и скоро е поставена диагнозата - специфично разстройство в развитието на двигателните функции, подкрепено с термина Централно кординационно смущение (3-та средна степен). Детето започва кинезитерапия по Войта, ерготерапия, електростимулация, термотерапия със стречинг, хипербарна оксигенация, транскраниална магнитна стимулация, логопедична терапия.

Оттогава борбата продължава – с постоянни рехабилитации, терапии и консултации със специалисти от България, Гърция, Сърбия, Турция и Русия, за да му се даде шанс за живот, пълен с движение и радост. След навършване на 2 години и направено ЯМР изследване, диагнозата му е променена на детска церебрална парализа (ДЦП), левостранна хемипареза.

Сега за Криси предстои най-важната стъпка в живота – операцията SPML, която може да му върне свободата на движението и радостта от детството. Цената е 16 000 евро, а първата предложена дата е 18 февруари 2026 г. – но семейството му не разполага с тези средства и се обръща с молба за помощ към всеки, който може да помогне.

Операцията SPML е минимално инвазивен метод, който може да освободи Кристиян от болезнените контрактури и да му помогне да се движи по-свободно. В целия свят процедурата се извършва само от няколко специалисти, а един от тях е в Атина, Гърция, където се надяваме Криси да получи своя шанс за пълноценно детство.

След операцията последващата рехабилитация е от изключително значение – няколко месеца ще бъде интензивна и ще ги прекараме в Гърция, за да се извлече максималната полза

