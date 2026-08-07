Да подадем ръка на Никол

Никол е само на 32 години и вместо да гради планове за бъдещето, през последните почти две години нейното всекидневие се превърна в битка за оцеляване от рак. Младата жена е преминала през много тежък път – диагноза в напреднал стадий, която преобръща живота ѝ, тежка операция с по-късни последствия върху бъбреците, изтощителни курсове химиотерапия, имунни и таргетни терапии.

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Състояние

Днес състоянието на Никол е стабилно, тя отново работи и живее пълноценно, но тази стабилност е изключително крехка и скъпа. Никол има натрупан дълг от 7 500 евро към клиниката за вече проведеното ѝ лечение и спасяването на бъбреците ѝ. Специфични медикаменти, които струват 5 000 евро всеки месец. Те са нейната гаранция, че болестта няма да се върне. Никол преминава постоянни контролни прегледи и изследвания, които са непосилни за нея. Целта на нейната кампания е 100 000 евро. Тази сума ще покрие дълга ѝ и ще осигури лечението и наблюдението ѝ за следващата една година.

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Помощ за една млада майка