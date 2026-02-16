4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 16 - 22 февруари 2026

Четири зодиакални знака имат най-добрите хороскопи през цялата седмица от 16 до 22 февруари 2026 г. Тази седмица носи възможност за себепознание, което ни помага да растем и да се развиваме по време на сезона на затъмненията.

Още: Сатурн в Овен ускорява кармата: 4 зодии могат да спечелят много или да платят скъпо

Сезонът на Рибите започва на 18 февруари, което се усеща като магическо преживяване, особено със стелиума от планети, образуващи се в този воден знак. Това не е време да се отказваме от мечтите си, тъй като Сатурн в Овен ни води към успех. В края на седмицата Луната в Телец ни позволява да размишляваме и да подготвим плановете си за предстоящите седмици.

Овен

Със Сатурн във вашия знак, транзитите тази седмица се усещат като зов за събуждане, Овни. Затъмнението подчертава какво вече не работи за вас и работата, която трябва да се свърши, за да се постигнат мечтите ви. Това е период за осъществяване на желаните промени, тъй като затъмнението и Сатурн са в аспект към вашия знак.

Още: Мощно новолуние във Водолей на 17 февруари 2026 сбъдва желанията - прочетете как

Сезонът на Рибите започва на 18 февруари, носейки успокояваща енергия. Съсредоточете се върху презареждането и общуването с приятели. Не забравяйте, че получаването на подкрепа от другите не ви прави слаби.

Луната във вашия знак ви помага да се чувствате по-уверени в себе си и смели. Когато се прокрадне съмнение заради Сатурн, вие знаете как да намерите своята светлина и да блестите ярко. Луната в Телец затваря седмицата, което ви помага да излеете повече любов към себе си.

Дева

Тази седмица любовта се усеща приветлива и нещата се усещат по-леки, дори със затъмнението във Водолей, което ви показва вътрешната работа, която трябва да се свърши. Този транзит във Водолей ви кара да се откъснете от миналото, докато откривате силните си страни и скрити таланти.

Още: Хората, родени през тези 3 месеца, отблъскват техния ангел-пазител

Луната в Риби внася емоционална дълбочина във връзките ви. Записвайте емоциите си в дневник или се доверете на някого, на когото имате доверие. Бъдете готови да изслушате онези, които се обръщат към вас в този момент, и да станете тяхна подкрепа. Взаимността е лесна, без да се чувствате ограничени.

Луната в Овен ви насърчава да не губите от поглед мечтите си. Когато Луната е в Телец, планирайте пътуване или подновете всички документи, свързани с пътуването.

Водолей

Слънчевото затъмнение във вашия знак променя начина, по който играете играта, Водолей. Нещата стават малко напрегнати тази седмица, но всичко това ви подготвя да се чувствате по-комфортно в светлината на прожекторите.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 16 до 22 февруари

Навлизането на Слънцето в Риби, съединявайки се с Меркурий и Венера, носи впечатляваща енергия към средата на седмицата. Това наистина е перфектното удоволствие. Планирайте следващата си почивка, купете си любимата храна или си подарете спа ден от уюта на дома си.

Енергията на Риби е просветляваща и носи елементи на изцеление. Сатурн сега е в Овен, което прави лунната фаза на Овен по-скоро свързана с това да се научим да бъдем дисциплинирани. Луната в Телец ви кара да покажете силата си. Вие сте на път към върха и тази седмица се усеща като прелюдия към следващото ви приключение.

Още: Краят на февруари 2026 г. носи изненадващ късмет за тези зодии

Риби

Най-забележителният транзит тази седмица е навлизането на Слънцето във вашия знак на 18 февруари, Риби. Но преди началото на вашия сезон, слънчевото затъмнение във Водолей ви учи на ценността на доверието в себе си. Този транзит във Водолей също ви помага да станете по-независими.

Циклите приключват тази седмица и ви очакват нови начала с множество планети във вашия знак. Защитете енергията си и ако се чувствате претоварени, намерете начини да освободите емоциите, които ви помрачават. Творческите възможности служат за презареждане с Меркурий във вашия знак.

Луната в Овен носи много решителност. Дръжте погледа си върху целта и се доверете на процеса. Луната в Телец е добър период за социализиране и срещи с нови хора. Макар че може да е изкушаващо да останете сами и да се презаредите, ще се възползвате от създаването на нови връзки с други хора.

Още: Магичен късмет за избрани зодии в края на януари 2026 г.