4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 6 - 12 октомври 2025

През тази седмица дълбока, удовлетворяваща любов ще сполети представителите на четири зодии. Когато пълнолунието се подравни с Плутон, не можем да не искаме да бъдем влюбени. Думата любов може да ни накара да се чувстваме развълнувани и живи или изпълнени със страх и нужда да защитим сърцата си.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 6 – 12 октомври 2025

През тази седмица ще видим дали сме толкова свирепи, колкото си мислим, че сме, в лицето на любовта. Плутон сигнализира за голяма трансформация. Може ли това да означава, че този път любовта е истинска? За четири зодиакални знака любовта намира пътя си директно към нас и ще разберем дали е истинска.

Телец

През тази седмица нещо витае във въздуха и не можете да не се вълнувате да разберете какво се случва. Може би е само предчувствие, но усещате, че любовта е тук и че по някакъв начин се подготвяте за нейното пристигане.

Още: 5 неща, които хората симулират заради любимия си човек, но после съжаляват

Пълнолунието, съвпадащо с Плутон, извежда любовта на преден план за вас, Телец. Ще започнете да разбирате какво наистина означава любовта за вас и дали сте готови да я приемете.

Е, изглежда, че любовта ви намира в този момент, защото сте готови за нея. Независимо дали е с някой нов или с някой, когото вече познавате, тази енергия потвърждава, че сте забелязани и ценени. Любовта е на път към вас.

Лъв

Още: 6 фази на брака: Защо третият етап разбива повече сърца от всеки друг

Пълнолунието е известно с това, че събужда силни емоции във вас, Лъв, и това може да е следващата стъпка в намирането на любовта. През тази седмца ще почувствате любовта по начин, който ще ви накара да се чудите къде е била през целия ви живот.

Това подравняване с Плутон води до промяна в отношението ви към любовта и романтиката. Винаги сте я виждали като идеал, но идеализирането на любовта не винаги ви е давало резултат.

Сега обаче виждаш любовта по-реалистично и затова тя може и ще се получи. Любовта, която изплува сега, е невъзможно да се игнорира. Тя изисква вниманието ти, но си струва да ѝ отделиш време.

Везни

Още: 5 мощни начина да използвате закона за привличането, за да намерите любов

През тази седмица ще почувствате как балансът в любовния ви живот започва да се възстановява. Пълнолунието, подравнено с Плутон, носи силна енергия на трансформация, а за вас, Везни, това означава яснота и сърдечна откровеност.

Дълго време сте се опитвали да държите всичко хармонично, понякога за сметка на собствените си нужди. Сега Вселената ви подтиква да говорите открито за това, което искате и чувствате. Някой може да ви изненада с жест на обич или признание, което ще разтопи сърцето ви.

Любовта идва към вас не с буря, а като топъл полъх, който носи усещане за спокойствие и взаимност. Това е моментът да пуснете старите колебания и да приемете връзката, която се изгражда пред вас. Ако сте във връзка, ще усетите по-дълбока близост. Ако сте свободни — очаквайте среща, която ще разкрие нова перспектива за любов.

Стрелец

Още: Ревност, предизвикателства и шанс. Любовен хороскоп за октомври 2025 г.

Животът ви е показал, че що се отнася до любовта, най-добре е да дадете време на нещата, преди да правите прибързани заключения. По време на пълнолунието на 6 октомври може би ще трябва да помислите какво се случва в живота ви в момента, тъй като изглежда има някои любовни възможности.

Това е време на истината. Честността, за която копнееш, идва и тя подготвя почвата за по-дълбока интимност. Това ли е нещо, което искаш, Стрелец, или това ще бъде поредният ти пропуск? Трябва да се запиташ дали го правиш, защото твърде много се страхуваш да рискуваш сърцето си.

Животът ни показва на всички, че ако не поемем риск, няма да имаме преживяването, а преживяването често се оказва прекрасно. Това може да е вашият момент за късмет в любовта.

Още: 5 навика на двойките в наистина сигурна и стабилна връзка