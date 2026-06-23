Аспект на деня и фаза на Луната на 24 юни 2026 г. Особен късмет за три от зодиите

На 24 юни 2026 г. Луната е нарастваща, 9-и лунен ден до 16:20 ч. През този ден зодиите Овен, Лъв, Рак и Риби ще имат особен късмет. Скорпионите трябва да проявят особена емоционална предпазливост в средата на седмицата. В личните отношения тригонът между Венера и Сатурн отваря възможността за вземане на сериозни решения. Това е добро време за укрепване на връзките, обсъждане на бъдещето и правене на съвместни планове. Луната в Скорпион обаче може да предизвика негодувания и страхове. Опитайте се да не се поддавате на емоционални крайности.

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Творчески проекти

Този ден ще бъде благоприятен както за творчески проекти, така и за действия, които могат да имат дългосрочни резултати. Под влияние на този аспект може да се чувствате по-отговорни, фокусирани и етични. Способни сте да демонстрирате лоялност, постоянство и яснота на ума. В същото време страховете, негодуванията и тревогите могат да се засилят, затова астролозите съветват да намалите реакциите си към негативизма и да обърнете повече внимание на емоционалното си състояние.

Сънища и подстригване

Подстригването на този лунен ден не е препоръчително. Сънищата в 9-и лунен ден понякога може да са плашещи и кошмарни, но нямат пророческо значение. Те вероятно са следствие от неудобна поза за спане.

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