Любопитно:

Аспект на деня и фаза на Луната на 8 ноември 2025 г. Споделена любов

07 ноември 2025, 15:11 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 8 ноември 2025 г. Споделена любов

Съдържание:

На 8 ноември 2025 г. Луната е намаляваща, 18-и лунен ден до 19:21 ч. Това е ден за любов. Точно сега вашите чувства и емоции ще бъдат добре и правилно разбрани и ще хармонизират с настроението на обекта на Вашите желания. Не пропускайте този момент, за да достигнете до сърцето му. Денят е подходящ да се посветите на семейни дела - тази събота може да стигнете до разумно разрешаване на въпрос, който дълго време е стоял нерешен. Сега ще има съгласие от страна на всички, които той касае.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Учене

Този ден е идеален за учене, кратки пътувания и решаване на проблеми, които изискват бърза реакция. Не забравяйте обаче повърхностността, характерна за Близнаците – опитайте се да не се разпилявате и довършете започнатото. Енергията на деня благоприятства заниманието с много задачи, но изисква концентрация.

Сънища и подстригване

Подстригването на този ден не е подходящо, тъй като може да доведе до болести и натоварване на психиката. Сънищата, видени в 17-и лунен ден винаги предсказват нещо добро, затова и човек рядко сънува тогава. Ако видите нещо на сън не забравяйте да го опишете подробно в дневника си. 

Пълнолуние 2025 година  

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес