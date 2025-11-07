Аспект на деня и фаза на Луната на 8 ноември 2025 г. Споделена любов

На 8 ноември 2025 г. Луната е намаляваща, 18-и лунен ден до 19:21 ч. Това е ден за любов. Точно сега вашите чувства и емоции ще бъдат добре и правилно разбрани и ще хармонизират с настроението на обекта на Вашите желания. Не пропускайте този момент, за да достигнете до сърцето му. Денят е подходящ да се посветите на семейни дела - тази събота може да стигнете до разумно разрешаване на въпрос, който дълго време е стоял нерешен. Сега ще има съгласие от страна на всички, които той касае.

Учене

Този ден е идеален за учене, кратки пътувания и решаване на проблеми, които изискват бърза реакция. Не забравяйте обаче повърхностността, характерна за Близнаците – опитайте се да не се разпилявате и довършете започнатото. Енергията на деня благоприятства заниманието с много задачи, но изисква концентрация.

Сънища и подстригване

Подстригването на този ден не е подходящо, тъй като може да доведе до болести и натоварване на психиката. Сънищата, видени в 17-и лунен ден винаги предсказват нещо добро, затова и човек рядко сънува тогава. Ако видите нещо на сън не забравяйте да го опишете подробно в дневника си.

