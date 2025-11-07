Русия по-успешно неутрализира HIMARS с ново технологично оръжие (ВИДЕО)

Съществува сериозна опасност едно от най-добрите американски оръжия, които Украйна използва кажи-речи през цялото време на пълномащабната война с Русия досега, да бъде на практика неутрализирано. Става въпрос за ракетната система за залпов огън HIMARS.

Според украинския специалист по радиокомуникации Серхий Бескрестнов по прякор "Флаш", през последната година Русия е разработила цялостна система за противодействие срещу украинските разузнавателни дронове, като основата ѝ са радарни станции – по-специално радарите СКВП/SKVP (Система за контрол на въздушното пространство). С тяхна помощ се локализират "очите" на системи като HIMARS - дроновете, с които се насочва огънят на установката. Пълноценното функциониране на прецизно насочваните боеприпаси, с които работят системи като HIMARS, зависи от надеждна и актуална разузнавателна информация. Ако врагът блокира информационните данни за целите на HIMARS, постъпващи чрез мрежа от радари и дронове, тогава ракетните артилерийски удари също ще бъдат неефективни.

Как става блокирането на "очите" на ракетно-артилерийските системи с точни боеприпаси - СКВП/SKVP засича дроновете, които им предават информация за цели и руснаците ги свалят. СКВП/SKVP е компактен радар с фиксирана фазирана антенна решетка (приблизително 1,2 x 1 м) и ъгъл на видимост приблизително 90°. Той работи в S-диапазона (приблизително 2700-3100 MHz). Станциите обикновено се инсталират в низини на 5-7 км от фронтовата линия, където са по-трудни за откриване, и са способни да локализират безпилотни летателни апарати на разстояние до 20 км.

В момента 90% от системите за наблюдение срещу дронове са базирани на радари, уточнява "Флаш". Но да бъдат открити руските радари, за да се елиминира заплахата за украинските дронове, е трудно - дори със сателити, защото макар да засичат излъчваните от тях емисии, те не дават абсолютно точни координати, а само определена зона, откъдето се излъчва. Затова единственият сигурен начин да бъдат намерени такива радари е визуален - да бъдат видени. Засичането на точното местоположение става или ако бъдат видени обслужващите търсения радар, или да бъде засечен източник на излъчване в рамките на до 1 киловат мощност. Евентуално може да се използват и дронове с пасивни радарни глави за самонасочване, подобни на AGM-88 HARM или израелския Harpy/Harop. Въпросът е в тяхната ефективност срещу малки радари като СКВП/SKVP - посочените дронове са проектирани да откриват и елиминират големи разузнавателни радари и е ефективно да се ползват предимно на открит терен.

Трябва ни наше технологично решение срещу СКВП/SKVP, смята "Флаш". Той уточнява, че руският метод всъщност първо е прилаган от украинците, срещу руските системи с по-прецизно насочване, само че Русия разполага с повече ресурс и изгражда по-големи мрежи от СКВП/SKVP, отколкото Украйна е успяла.

Източник: Defense Express