Фаза на Луната и аспект на деня на 6 март 2026 г. Ден за действие

На 5 март 2026 г. Луната е намаляваща, 17-и лунен ден до 21:51 часа. Венера заема специална позиция – тя е на последния, 29-ти градус на Риби. В астрологията този градус се нарича критична точка, преходна точка. Тук енергията на знака достига своя връх и илюзиите, които дълго време са изглеждали реални, стават прозрачни. Може внезапно да видите връзките, финансовите очаквания или собствените си чувства такива, каквито са, без разкрасяване. Може да е малко болезнено, но именно тази яснота освобождава.

Желание за действие

През деня Венера навлиза в Овен и тонът се променя драстично. Ако в Риби е насърчавала търпение, състрадание и готовност за жертвоготовност, в Овен изисква директност, инициативност и смелост да бъдете себе си. Това, което вчера бяхте готови да простите и толерирате, днес може да предизвика силно желание за действие. Преходът на Венера в Овен често съвпада с моменти, когато хората най-накрая решават да направят дълго отлагана стъпка: признание, раздяла, предложение за брак, смел ход в любовта или финансите.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата на този ден се сбъдват след три дни, докато други казват, че се сбъдват след осемнадесет. Всеки сън на 17-ти лунен ден предвещава успех. Запомнете или запишете сънищата си, за да не ги забравите.

Снимки: iStock