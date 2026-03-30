Животът им скоро ще се промени: Венера в Телец залива тези зодии с късмет в любовта и парите

От 30 март до 24 април 2026 г. се открива период, в който любовта и парите могат да поемат много по-добър обрат. За четири зодиакални знака това носи много конкретни развития, по-силно привличане, важни познанства и усещането, че нещата най-накрая се нареждат.

Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 30 март до 5 април 2026

От 30.3. до 24.04.2026 г. Венера преминава през Телец , знак, в който тя се чувства силна и стабилна. Това е период, в който любовта, привличането, парите и личните ценности са на преден план. През април/април тази Венера преминава през няколко важни момента: в началото на месеца отношенията с Плутон се обтягат, на 13.4. работи много благоприятен секстил с Юпитер в Рак, а на 24.4. се присъединява към Уран в самия край на Телец.

Освен това, Марс навлиза в Овен на 9 април, Меркурий също преминава в Овен на 15 април, на 17 април има новолуние в Овен, а Слънцето навлиза в Телец на 20 април. Всичко това заедно създава усещането, че за кратък период от време може да се отвори много пространство за любовни и финансови пробиви.

Астрологично погледнато, четирите знака на зодиака получават най-голяма подкрепа през този период.

Телец

Телецът е в центъра на историята тук. Когато Венера преминава през вашия знак, вашата лична привлекателност, самочувствие и чувството, че сте отново със себе си, се засилват.

Хората те забелязват по-лесно, връзките са по-ясно подредени, а в любовта нуждата от близост, която има тежест и продължителност, се усеща по-силно. Това е момент, в който е по-лесно да разпознаеш кой наистина те успокоява и кой те изтощава.

На финансов фронт, Телецът може да усети как нещата се стабилизират. Добър момент може да дойде чрез по-добра оферта, по-ясно споразумение, по-висока цена за собствения труд или решение най-накрая да се заеме по-сериозно със защитата на това, което е ценно. Периодът около 13 април е особено силен, докато краят на транзита може да донесе много внезапни новини, обрат на събитията или познанство, което да даде тласък на нещо важно.

Венера е в Телец през цялото време, а след това на 24 април тя прави съвпад с Уран в последните градуси на знака, което често ускорява събития, които вече са готови да се развият.

Рак

Ракът е сред знаците, които могат да усетят много видима подкрепа в любовта и парите. Най-важната причина се крие в секстила на Венера и Юпитер на 13 април. Тогава Юпитер е в Рак, така че този контакт засилва чувството за сигурност, подкрепа, топлина и емоционална откритост.

В отношенията това може да донесе по-спокоен поток, повече нежност, по-сериозен разговор или човек, който се появява с ясни намерения.

В паричния план, за Раците това може да се прояви чрез по-лесен приток на средства, по-добра сделка, външна помощ или решение, което носи повече спокойствие в дългосрочен план.

Този транзит не изглежда хаотичен, а по-скоро момент, в който това, което е било разпръснато до вчера, бавно се събира. Раците биха могли да усетят, че любовта и материалните части на живота стават по-свързани, по-стабилни и по-прости до 24 април.

Дева

Венера в Телец носи много приятна и полезна подкрепа на Дева, защото е земна енергия, която естествено ѝ подхожда.

Тук нещата не се случват повърхностно. Емоциите се оформят, връзките стават по-лесно дефинирани и привличането отива при хора, с които има чувство на доверие, сериозност и спокойна сигурност. За много Деви това може да бъде период, в който връзката приема по-ясна посока.

Финансово това е един от по-добрите периоди за трезви и умни решения. Венера в Телец може да помогне на Девите да оценят по-добре стойността на собствения си труд, по-лесно да намерят качествена възможност или най-накрая да уредят нещо, което е било в етап на изчакване от дълго време.

Около 13 април се отваря много хубаво пространство за полезни споразумения, а краят на транзита може да донесе изненада, която да промени плана към по-добро.

Козирог

За Козирог този транзит носи облекчение и усещане, че нещо може да се изгради отново спокойно, здраво и без излишна драма. Венера в Телец подкрепя Козирога чрез земна хармония, така че в любовта има нарастваща нужда от връзка, която има сериозност, стабилност и конкретно присъствие.

Необвързаните Козирози могат да срещнат човек, който веднага създава впечатление за зрялост и надеждност, докато тези, които вече са във връзка, може да почувстват повече спокойствие и по-истинска взаимна зависимост.

Финансовата част от историята също изглежда обещаваща. Козирогът може по-лесно да взема добри решения относно работа, инвестиции, доходи или разпределение на парите през този период. Венера в Телец търси качество и дългосрочни ползи, а това е ритъмът, който подхожда на Козирога.

Когато към това добавите благоприятен контакт с Юпитер в средата на месеца и финалното докосване на Уран в края на транзита, се отваря пространство за много конкретна промяна, която в началото може да изглежда тиха, но скоро показва колко е важна.