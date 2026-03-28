Месечен ТАРО хороскоп за АПРИЛ 2026

Месечният таро хороскоп за април 2026 г. е тук с тълкуване за всеки зодиакален знак. Колективната таро карта за април е Императорът, която е за сила и мощ. Слънцето преминава през Овен, преди да влезе в Телец на 20-ти. Месецът започва с пълнолуние във Везни на 2 април и завършва с новолуние в Овен на 17 април.

Със Сатурн в Овен през целия месец, всяка планетарна енергия се изразява с резерва. Това може да означава забавени резултати при премахване на бариерите след пълнолуние. Може също да означава бавно начало, когато новолунието ви подтиква да действате бързо. В положителен план, Императорът символизира воинствената енергия, което означава, че най-добрият начин за всеки астрологичен знак да се справи с всякакви неуспехи или забавяния този месец е с чиста решителност .

Месечна карта таро за април 2026 г. за Овен: Крал на чашите, обърната

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата, 30 март-5 април 2026 г.

Пълнолунието във Везни на 2 април открива месеца с готовност да се освободите от стари модели и проблеми, свързани с връзка, вероятно романтична, но може да включва и бизнес партньорство. Кралят на чашите, обърнат, сигнализира за емоционално претоварване, подтиквайки ви да стабилизирате вътрешния си свят, преди да предприемете действия този месец. Стабилността ви помага да избягвате импулсивни решения, особено що се отнася до разходите.

С влизането на Марс в Овен на 9 април, може да се почувствате емоционално шумни, Овни. Това не само е месецът ви на раждане, но е и началото на пролетта. Ако сте се държали за миналото твърде дълго, има вероятност да се освободите от него и да започнете отначало този месец, след като Меркурий влезе в Овен на 15 април.

Дайте си пространство да разберете какво чувствате под повърхността и го оставете да излезе наяве за изцеление около Новолунието в Овен на 17 април. Емоционалната яснота идва след като Венера навлезе в Близнаци на 24 април. Използвайте емоционална честност, за да оцените мотивите си и да научите повече за себе си.

Месечна карта таро за април 2026 г. за Телец: Двойка жезли, обърната

Още: През април 2026 г. тези 3 зодии срещат човек, който преобръща живота им

Телец, твоята карта таро за април е обърната Двойка жезли, което е свързано с разсеяност и неорганизираност. Може би е по-лесно да изгубиш от поглед целите си този месец, но Пълнолунието във Везни на 2 април разкрива къде в живота ти лесно се разсейваш в този момент.

Когато Марс влезе в Овен на 9 април, ще видите какво трябва да се промени и как да се преоткриете . С навлизането на Меркурий в Овен през седмицата на 15 април, определете какво ви кара да се чувствате красиви отвътре и отвън. Вместо да бързате с това, което искате да правите, бъдете целенасочени и помислете, преди да се ангажирате с присъединяване към група или дългосрочен социален ангажимент.

След като Слънцето влезе във вашия знак на 20-ти, сте готови да изследвате двойствеността на приятелствата (и любовта). Вашата цел не е да печелите приятелства, а да намерите хора, които се свързват с вас органично заради това, което сте, а не заради това, което можете да дадете.

Съзнателният живот ще улесни много справянето с енергийната промяна, идваща от напускането на вашия знак от Уран и навлизането му в Близнаци на 26-ти. Намерете това, което ви харесва, и се придържайте към него, без да се чувствате разочаровани или обвързани с нещо, защото сте си дали дума.

Още: Вратата на любовта се отваря за 4 зодии: Какви промени ги очакват до края на март 2026 г.?

Месечна карта таро за април 2026 г. за Близнаци: Тройка мечове, обърната

Вашата карта таро за април е обърната Тройка мечове, което е прекрасен начин да започнете пролетта. Когато е обърната, Тройка мечове е за прошка и изцеление след емоционално предателство.

След пълнолунието във Везни на 2-ри, може да осъзнаете, че приятел или любим човек не е бил това, което сте си мислили, че ще бъде. Може да ви отнеме известно време, за да осмисли истината. След като управляващата ви планета влезе в Овен на 15-ти обаче, откъсването от това, което емоционално ви причинява болка, ви позволява да си възвърнете чувството за сила и самоконтрол.

Избирайте приятели мъдро, но също така осъзнайте, че не всеки може да бъде като вас. Вашата лоялност и високи стандарти за взаимоотношения могат да ви затруднят да простите или да се освободите от обида . Новолунието на 17-ти обаче ви помага да се предадете на съдбата, на хората и на ситуациите, за да можете да откриете своята съдба. Вашето изцеление се ускорява, след като Венера влезе във вашия знак на 24-ти.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 27 март 2026 г. Ден за решения

Месечна карта таро за април 2026 г. за Рак: Императрицата, обърната

Рак, месец април е посветен на грижата за себе си и любовта към себе си чрез ежедневни ритуали за вашето здраве , както физическо, така и психическо. Обърнатата императрица символизира грижата за себе си и този месец сте мотивирани да направите каквото е необходимо, за да подобрите живота си.

Ако имате негативни взаимоотношения или ситуации, които създават стрес, работете върху справянето с тях около пълнолунието във Везни на 2 април. След като тези неща бъдат решени, можете да започнете да предприемате необходимите стъпки, за да създадете живота, който искате. Обърнете внимание на вътрешния си глас, особено след като Меркурий навлезе във вашия социален сектор на 15-ти.

Около 20 април, когато Слънцето навлиза в Телец, може да създадете висококачествени връзки в нови социални кръгове чрез запознанства от приятели, партньор или нов човек, с когото се срещате. Това е отлично време да останете активни и да се занимавате с дейности на открито, вместо да се ограничавате до екран у дома. Правете това, което е най-добро за вас, и ще имате чудесен старт, преди лятото да настъпи.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 26 март

Месечна карта таро за април 2026 г. за Лъв: Крал на чашите

През април, Лъв, Кралят на купите подсказва, че се учите да оставате спокойни под напрежение. По-стабилни сте в начина, по който се справяте с хората и стреса, а Марс в Овен на 9-ти ви насърчава да останете силни пред лицето на несгодите. Приемате разговорите сериозно и не позволявате на напрежението да ви обземе. Вместо това, подхождате към разговорите с намерението да постигнете резултат.

Като култивирате самоконтрол и оставяте другите да следват собствените си пътища, вие оставате здраво стъпили на земята и в мир. Когато планетата на комуникацията и мисленето, Меркурий, навлезе в Овен на 17-ти, самосъзнанието ви помага да действате със състрадание и да се превърнете в някой, на когото хората могат да се доверят и да му се доверят. Не губите от поглед връзката или целта, когато работите за решения.

В началото на сезона на Телец на 20-ти, вие сте водещи със зрялост. Въпреки че ще се сблъскате с някои изпитания по пътя, ще докажете, че сте емоционално интелигентни.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 26 март 2026

Месечна карта таро за април 2026 г. за Дева: Пет жезли

Април носи малко търкания в живота ви, Дева, но не всички конфликти са негативни. Вие растете от преживяванията си . Петицата на жезлите отразява конкуриращи се приоритети и смесени мнения

Вероятно ще преживеете моменти този месец, когато сътрудничеството ще ви се струва по-трудно, отколкото би трябвало. Ако около 9-ти се окажете разтеглени в няколко различни посоки, поемете дълбоко въздух и бъдете търпеливи. Вместо да се опитвате да изпълните всеки ангажимент, забележете къде губите енергия и започнете да се отдръпвате.

След 15-ти, Меркурий във вашия кариерен сектор ви напомня, че имате повече контрол, отколкото осъзнавате. Изберете какво да правите с времето си, вместо времето да ви диктува какво ще правите. Можете да възстановите баланса, вместо да се опитвате да управлявате нещата сами.

Още: Врата, която отдавна е била затворена, ще се отвори за 3 зодии на 26 март

Месечна карта таро за април 2026 г. за Везни: Отшелникът

Месецът започва с пълнолуние във вашия знак, така че е време да се откажете от стари навици и рутини, които не ви помагат много в дългосрочен план. Април е за вглеждане в себе си, Везни. Картата таро „Отшелник“ е за саморефлексия, така че е време да се отдръпнете и да оцените какво наистина има значение в живота ви.

Планирайте ежедневно време за тишина и го използвайте за писане или водене на дневник, особено след като Марс е във вашия сектор на взаимоотношенията на 9-ти. Научете се да се чувствате комфортно в тишината и насърчавайте вътрешното си ръководство, като го поставите пред външното потвърждение. Създайте списък с неща и ситуации, за които бихте искали да помислите, като например вашите взаимоотношения, житейска цел и приоритети.

След като Венера влезе в Близнаци на 24 април, само няколко дни след началото на сезона на Телец, вие сте по-малко привързани към резултата и по-заинтригувани от самия процес.

Още: През април 2026 г. парите отиват при три избрани зодии

Месечна карта таро за април 2026 г. за Скорпион : Магьосникът, обърната

Таро картата Магьосник, обърната наобратно, показва блокиран потенциал, Скорпион, и е време да премахнете пречките пред успеха си. Обърнете внимание къде енергията ви се усеща разпръсната и къде правите повече, отколкото е необходимо.

Възползвайте се от аналитичния талант на Меркурий около 15-ти. Потърсете начини за размяна и обмен на услуги с някой, когото познавате, за бизнес цели и делегирайте задачи, за които можете да платите на някого да ги свърши вместо вас.

В началото на тазгодишния сезон на Телец на 20 април, съобразете целите и намеренията си с мечтите си, за да се усъвършенствате. С Плутон в директна позиция във Водолей, дългосрочната концентрация укрепва взаимоотношенията ви и ви помага да бъдете ефективни.

Още: Келтски хороскоп за АПРИЛ 2026 за всяка зодия

Месечна карта таро за април 2026 г. за Стрелец : Рицар на чашите

Стрелец, романтиката и емоционалната връзка се подобряват през април. Рицарят на купите представлява романтиката и чара, споделяни в социални ситуации.

Този месец давате приоритет на емоционалната честност. Разговорите ви позволяват да изразите какво искате и защо е важно за вас. Опитайте се да не правите компромиси или да оправдавате мислите си, особено по време на сезона на Марс в Овен след 9-ти. Не искате да самоцензурирате идеите си. Новолунието този месец на 17-ти задълбочава емоционалната интелигентност и укрепва партньорствата, изградени върху взаимно уважение и приемане.

В края на месеца, след като Венера влезе в Близнаци, последвана от Уран, нещата наистина започват да се променят. Срещате потенциален партньор или виждате подобрения в съществуваща връзка. Възможни са смислени разговори и открити дискусии за бъдещето.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 25 март 2026 г. Предизвикателства в личния живот

Месечна карта таро за април 2026 г. за Козирог: Седем жезли

Този месец Седемте жезла подчертават решителността и психическата смелост. След пълнолунието във Везни на 2-ри, границата е поставена на изпитание . В средата на април, след като Марс влезе в Овен на 9-ти, виждате колко сте емоционално силни, а предизвикателствата засилват вътрешната ви сила и издръжливост.

Около 20 април, в началото на сезона на Телец, уважението следва способността ви да останете последователни по отношение на границите си. Границата, която сте поставили, когато Меркурий напусне Риби на 15-ти, получава обрат, но Уран в Близнаци с Венера в края на месеца показва как напрежението започва да се разрешава, не непременно защото хората са съгласни, а защото се приспособяват.

Упоритостта е това, в което преуспявате, Козирог. Тъй като обаче тази година е година, посветена на емоционалната интелигентност и чувствителност, внимавайте да не станете сковани или неприятни, когато отстоявате позицията си този месец. Вашият авторитет говори сам за себе си и го отразявате чрез тиха увереност, която се корени в самочувствието.

Месечна карта таро за април 2026 г. за Водолей: Крал на жезлите, обърнат

Април е изпитание за увереността ви, Водолеи, особено ако сте този, който винаги има план за действие. Обърнатият Крал на жезлите е свързан с решения, водени от егото, и лидерство.

Ако нещата се чувстват несигурни по време на Марс в Овен, започващ от 9-ти, действайте с увереност. Действията ви говорят сами за себе си и този месец ще въздържате мислите и мненията си, докато не обмислите внимателно ситуацията. Уважението към себе си, особено след сезона на Новолуние и Телец, ви помага да водите с последователност и хората сякаш реагират по-добре на вашата вътрешна сила.

Месечна карта таро за април 2026 г. за Риби: Колелото на късмета

Колелото на късмета е свързано с определяне на времето и научаване да се работи с това, което се променя, вместо да се опитваме да контролираме резултата. Стелиумът от планети в Овен през месец април носи нещо неочаквано по пътя ви или разкрива какво се нуждае от работа, за да се стабилизира.

Този месец, Риби, ще се сблъскате с трудни обстоятелства. Ако останете отворени и гъвкави , ще видите как животът ще се развие естествено по начин, който ще ви е от полза, след като в края на месеца настъпи Новолунието. Тогава финансовото ви състояние започва да се подобрява.

Бързото адаптиране към промените ви поставя в по-добра позиция, отколкото сте били по-рано през годината. Ще видите някои от тези подобрения в домашния си живот, когато Венера и Уран влязат в Близнаци от 24-ти до 26-ти.