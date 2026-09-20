Кабинетът "Радев":

Кармичен хороскоп за 21–27 септември 2026 г.

20 септември 2026, 13:15 часа 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Кармичен хороскоп за 21–27 септември 2026 г.

Съдържание:

През тази седмица настъпва астрономическата есен с Прехода на Слънцето в знака Везни (Есенното равноденствие), подкрепено от хармоничния аспект на Марс в Близнаци. Космическата енергия рязко измества фокуса от детайлната работа в Дева към търсенето на равновесие, справедливост и хармония в партньорствата. Уроците на седмицата ни изпитват дали сме готови да се откажем от егото и да изградим равнопоставени връзки. Вселената изисква да затворим токсичните конфликти и да възстановим вътрешния и външния си мир.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април) 

Кармично огледало: Неочаквано съпротивление от страна на партньор ще тества дали умеете да правите компромиси, без да приемате чуждото мнение като лична атака. 

Кармична среща: Бивш съдружник или важен човек от миналото се появява с предложение за възобновяване на диалога. 

Ключ към урока: Овладейте войнствения си импулс; истинската сила през тази седмица е в способността да изслушвате. 

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май) 

Кармично огледало: Рутинни забавяния или битови спънки ще проверят доколко сте готови да промените навиците си в името на собственото си здраве и душевна стабилност. 

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Кармична среща: Стар познат от работата ви търси за съвет или изчистване на нерешен професионален казус. 

Ключ към урока: Не се дръжте инатливо за стари методи; пуснете контрола и въведете нов ред в ежедневието си. 

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни) 

Кармично огледало: Изкушение да подходите повърхностно към важен емоционален въпрос ще изпита вашата искреност. 

Кармична среща: В любовта ще минете през проверка доколко сте си научили емоционалните уроци. 

Ключ към урока: Бъдете дълбоки и честни в чувствата си – не обещавайте неща, които нямата намерение да изпълните. 

♋ РАК (21 юни – 22 юли) 

Кармично огледало: Напрежение у дома или стари семейни модели ще ви провокират да влезете в ролята на обидения или затворен в себе си човек. 

Кармична среща: Член на семейството, с когото имате стара дистанция, търси път към вас. 

Ключ към урока: Освободете се от трупаната с години обида; прошката е ключът към вашия вътрешен мир. 

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август) 

Кармично огледало: Остър разговор или неразбиране в комуникацията ще тестват доколко умеете да говорите без надменност. 

Кармична среща: През седмицата ще се налага нееднократно да изяснявате натрупани недоразумения. 

Ключ към урока: Използвайте думите си за изграждане на мостове, а не за доказване на превъзходство. 

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември) 

Кармично огледало: Въпроси, свързани с личните ресурси и самооценката, ще ви изпитат дали цените достатъчно своя труд и време. 

Кармична среща: Повторно уреждане на стари сметки или финансов въпрос няма да ви отмине. 

Ключ към урока: Поставете ясна цена на усилията си и не правете отстъпки от страх да не бъдете отхвърлени. 

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври) 

Кармично огледало: Навлизането на Слънцето във вашия знак ще постави фокус върху самите вас – личните ви нужди срещу чуждите очаквания. 

Кармична среща: Ключова фигура от миналото излиза наяве, за да постави на изпитание способността ви да казвате „не“. 

Ключ към урока: Спрете да се жертвате в името на фалшив мир; поставете себе си на първо място с дипломатичност и твърдост. 

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември) 

Кармично огледало: Вълна от подсъзнателни страхове или тайни ще провери дали сте готови да се освободите от излишния емоционален товар.

Кармична среща: Личност, свързана със закрит епизод от живота ви, търси контакт за окончателно затваряне на страницата. 

Ключ към урока: Пуснете желанието за отмъщение; духовният рестарт изисква пълно пречистване. 

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември) 

Кармично огледало: Сблъсък на интереси в екип или социална група ще тества вашата лоялност. 

Кармична среща: Стар съмишленик ще изпита доколко са устойчиви общите ви идеали. 

Ключ към урока: Бъдете толерантни към чуждото мнение, без да предавате личните си принципи. 

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари) 

Кармично огледало: Професионален натиск или изпитание на авторитета ви ще проверят дали умеете да ръководите с уважение, а не със сила. 

Кармична среща: Шеф, ментор или важен клиент търси сметка за ваши решения или обещания. 

Ключ към урока: Покажете зрялост и дипломатичност; истинският лидер знае кога да отстъпи, за да спечели войната. 

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари) 

Кармично огледало: Спор за идеи или правен казус ще ви изпитат дали умеете да виждате по-широката картина, без да изпадате в догматизъм. 

Кармична среща: Познат ще ви потърси за решаване на минал казус. 

Ключ към урока: Отворете съзнанието си за нови гледни точки; истината има повече от едно лице. 

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март) 

Кармично огледало: Тема около съвместни финанси или дългове ще тества личните ви граници. 

Кармична среща: Човек, с когото имате силна кармична или финансова зависимост, настоява за яснота и разплащане. 

Ключ към урока: Изправете се срещу фактите без страх.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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