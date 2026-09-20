Северна Корея изстреля два неидентифицирани снаряда към Източно море

Днес Северна Корея изстреля два неидентифицирани снаряда от източното си крайбрежие. Второто изстрелване се случи само няколко часа, след като страната изстреля балистична ракета, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейските въоръжени сили.

“Северна Корея изстреля нов неидентифициран снаряд в посока Източно море”, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея в Сеул относно водния басейн, известен и като Японско море.

По-рано днес Сеул заяви, че Северна Корея е изстреляла неидентифициран снаряд от източното си крайбрежие към Японско море, съобщи Франс прес.

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Канцеларията на японския министър-председател също така потвърди изстрелването, уточнявайки в публикация в социалната платформа Екс, че от Северна Корея са изстреляни “една или повече балистични ракети”. Японското Министерство на отбраната по-късно посочи, че снарядът “вече е паднал”, без да съобщи повече подробности, предаде БТА.

Изстрелванията бяха извършени, след като вчера Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която осъжда разработването на ядрената програма на Пхенян, и посочи, че резолюцията “по никакъв начин не променя позицията” на страната.

Миналата седмица Пхенян изстреля към Източно море няколко балистични ракети с малък обсег, като част от “учение с огнева мощ“.

Статутът на Северна Корея на ядрена сила - след като проведе първия си ядрен опит през 2006 г. и оттогава разработи широка гама от балистични ракети - е залегнал в конституцията ѝ от 2023 г., отбелязва АФП.

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