Кармичен хороскоп за 28 септември - 4 октомври 2026 г.

През тази седмица космическата сцена достига до експлозивна точка на кулминация. Огненото Пълнолуние в Овен осветява с пълна сила конфликта между „аз“ и „ние“, принуждавайки ни да вземем безапелационни решения във важни връзки. В същото време ингресът на Венера в дълбокия и интензивен знак Скорпион изпраща повърхностните флиртове и фалшивите компромиси в миналото. От нас се изисква изисква абсолютна емоционална честност – Вселената изчиства илюзиите и ни кара да прережем токсичните нишки, които спират личното ни израстване.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април)

Кармично огледало: Пълнолунието във вашия знак изкарва на повърхността старо потискано раздразнение, за да тества доколко владеете импулсивния си огън.

Кармична среща: Човек, с когото имате незатворен личен или професионален конфликт, настоява за окончателен сблъсък.

Ключ към урока: Заявете себе си със зрялост и твърдост, но без разрушителен гняв – затворете стария дълг с достойнство.

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)

Кармично огледало: Навлизането на Венера в партньорския ви дом ще постави под лупа скрити ревности и въпроси за доверието във вашата връзка.

Кармична среща: Важен партньор (личен или делови) поставя ултиматум, който изисква да свалите маските и да покажете истинските си намерения.

Ключ към урока: Преодолейте страха си от промяна и загуба на контрол; изберете дълбоката истина пред привидното спокойствие.

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)

Кармично огледало: Объркване в групов проект или напрежение в приятелския кръг ще провери доколко сте лоялни, когато възникнат първите трудности.

Кармична среща: Съмишленик или приятел иска изясняване на спестена истина.

Ключ към урока: Спрете с повърхностните извинения; поемете отговорност за думите си и възстановете разклатеното доверие.

♋ РАК (21 юни – 22 юли)

Кармично огледало: Професионален натиск или изпитание на социалния ви статус ще провери доколко умеете да пазите емоционалния си баланс под стрес.

Кармична среща: Ваш шеф, ментор или авторитетна фигура ще оцени вашите реални постижения и зрялост.

Ключ към урока: Не влизайте в ролята на жертва; докажете професионализма си с факти, а не с емоционални реакции.

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)

Кармично огледало: Изпитание, свързано с личните ви убеждения, ще провери доколко сте готови да надраснете собственото си Его.

Кармична среща: Ваш познат ви поставя пред важен морален избор.

Ключ към урока: Приемете, че не винаги сте прави; отворете съзнанието си за по-широката космическа истина.

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)

Кармично огледало: Финансов казус, свързан с кредити, наследства или съвместни пари, ще изпита вашата прецизност и етичност.

Кармична среща: Стара финансова обвързаност или длъжник настоява за окончателно разплащане.

Ключ към урока: Изчистете материалните сметки без увъртания – финансовата прозрачност носи вашия вътрешен мир.

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Кармично огледало: Пълнолунието в срещуположния ви знак издига стена между вашите нужди и чуждите претенции, тествайки личните ви граници.

Кармична среща: Бивш съпруг, любовник или ключов бизнес партньор иска окончателно решение за бъдещето на вашите взаимоотношения.

Ключ към урока: Спрете да правите фалшиви компромиси в името на мира; изречете своята истина, дори тя да разруши стария ред.

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Кармично огледало: Навлизането на Венера във вашия знак изостря вашата интуиция, но и изкарва наяве старите емоционални рани.

Кармична среща: Фатална фигура от миналото, с която имате силна кармична обвързаност, отново пресича пътя ви.

Ключ към урока: Трансформирайте страстта в прошка.

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)

Кармично огледало: Сблъсък между личните ви творчески импулси и очакванията на вашата среда ще провери вашата автентичност.

Кармична среща: Ще получите изненадващо предложение, което може да дойде от някой, който е ваша стара любовна тръпка или с когото сте имали творческо сътрудничество.

Ключ към урока: Следвайте сърцето си, но проверете реалността – не разчитайте само на стария ентусиазъм.

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)

Кармично огледало: Семеен проблем или имотен казус достига до точка на кипене, за да ви принуди да въведете окончателен ред у дома.

Кармична среща: Ще се наложи изясняване с близък роднина, с когото имате сериозно разминаване в принципите.

Ключ към урока: Поемете лидерска роля, но подходете с разбиране, вместо със сурова дистанцираност.

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

Кармично огледало: Напрежение в комуникацията или внезапен сблъсък на мнения ще тества доколко умеете да слушате.

Кармична среща: Братовчед, съсед или стар познат се появява с информация, която преобръща виждането ви за минала ситуация.

Ключ към урока: Приемете фактите без предубеждение и използвайте думите си да лекувате, а не да разделяте.

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)

Кармично огледало: Въпроси за материалната сигурност и личната ви ценностна система ще поставят под изпитание вашите идеали.

Кармична среща: Човек, в когото в миналото сте инвестирали прекомерно много ресурси или емоции, се връща с морална равносметка.

Ключ към урока: Спрете да подарявате енергията и времето си на хора, които не ги ценят.