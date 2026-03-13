Краят на март носи пари на три от зодиите

Краят на март е времето, когато много хора започват да осъзнават, че се нуждаят от финансово подобрение за годината. Добрата новина е, че за някои зодиакални знаци това може да се случи точно сега! Астрологически, последните седмици на месеца биха могли да донесат неочаквани парични бонуси, нови възможности за работа или просто щастливи съвпадения за три избрани зодии.

Дневен хороскоп за 14 март 2026 г.

Телец

Всичко, което преди се е движело бавно – проекти, преговори, работни планове – започва да дава реални резултати. Например, шеф може внезапно да даде бонус или клиент, който дълго време е обмислял, най-накрая да се съгласи да сътрудничи. Този период може да бъде особено благоприятен за тези, които работят в креативни области, маркетинг, продажби или управляват собствен малък бизнес.

Лъв

В края на март Лъвовете биха могли да се окажат в разгара на някои доста приятни финансови сътресения. Всичко това е благодарение на способността им да привличат възможности: някой ще ви предложи роля в интересен проект или някой с необходимите умения ще бъде запомнен, когато спешно имате нужда от него. Има много варианти, от еднократна такса за творческа работа до нова роля на работното място. А понякога парите идват неочаквано - например, стар дълг е изплатен или бонус, за който сте забравили. Ситуации, които изискват инициативност и малко увереност, могат да бъдат особено възнаграждаващи. Ако сте мислили да опитате нещо ново, сега е моментът.

Козирог

В края на март Козирозите могат да постигнат това, което най-много обичат – финансовите резултати, които заслужават. В същото време периодът може да подскаже на Козирозите, че понякога е полезно да действат извън плана. В живота им може да се появят хора, които предлагат интересно партньорство или съвместен проект. В началото това може да изглежда малко хаотично, тъй като Козирозите са свикнали със стабилност, но именно тези неочаквани съюзи понякога дават най-интересните резултати.

Снимки: IStock