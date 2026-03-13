Фаза на Луната и аспект на деня на 14 март 2026 г. Погрижете се за себе си

На 14 март 2026 г. Луната е намаляваща, 25 лунен ден. Днес може да откриете, че най-важните стъпки се правят не чрез фронтална атака, а чрез изчакване и доверие на потока. На този нежен, почти медитативен фон, Венера в Овен неочаквано блести. Тя вече се е установила в този огнен, импулсивен знак и днес създава контраст с водните дълбини на Риби. Венера в Овен е директна, честна и понякога дори смела енергия в любовта, финансите и връзките. Тя не толерира пропуски и изисква действие.

Последствията

Това е време, когато е важно да се обмислят последствията и да не се поддаваме на моментни импулси. Но към следобеда Луната навлиза във Водолей и емоционалният пейзаж се променя драстично. Дисциплината се заменя от жажда за свобода, новост и нестандартни решения. Това, което е изглеждало непоклатимо сутринта, може да изглежда остаряло до вечерта.

Хората стават по-отворени към диалог, експериментиране и преосмисляне на правилата. Темите за дома, семейството и емоционалната сигурност стават все по-актуални. Истинската сила започва със способността да се грижите за себе си и за любимите си хора.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

