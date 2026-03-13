Лайфстайл:

Фаза на Луната и аспект на деня на 14 март 2026 г. Погрижете се за себе си

13 март 2026, 12:58 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 14 март 2026 г. Погрижете се за себе си

Съдържание:

На 14 март 2026 г. Луната е намаляваща, 25 лунен ден. Днес може да откриете, че най-важните стъпки се правят не чрез фронтална атака, а чрез изчакване и доверие на потока. На този нежен, почти медитативен фон, Венера в Овен неочаквано блести. Тя вече се е установила в този огнен, импулсивен знак и днес създава контраст с водните дълбини на Риби. Венера в Овен е директна, честна и понякога дори смела енергия в любовта, финансите и връзките. Тя не толерира пропуски и изисква действие.

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

Последствията

Това е време, когато е важно да се обмислят последствията и да не се поддаваме на моментни импулси. Но към следобеда Луната навлиза във Водолей и емоционалният пейзаж се променя драстично. Дисциплината се заменя от жажда за свобода, новост и нестандартни решения. Това, което е изглеждало непоклатимо сутринта, може да изглежда остаряло до вечерта.

Хората стават по-отворени към диалог, експериментиране и преосмисляне на правилата. Темите за дома, семейството и емоционалната сигурност стават все по-актуални. Истинската сила започва със способността да се грижите за себе си и за любимите си хора.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес