Параваните заменят "тъмната стаичка": ЦИК обясни как ще гласуваме на предсрочните избори

Ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) обясни за идеята за връщането на параваните и как ще гласуваме на предсрочните парламентарни избори на 19 април. В студиото на bTV Нейкова обясни, че параваните за гласуване ще си бъдат старата тъмна стаичка при гласуването на предсрочните парламентарни избори. Още: Румен Радев обяви кога ще се регистрира в ЦИК за изборите

ЦИК има уверението от служебния министър-председател ще реализира желанието си за параваните за предсрочните избори. Параванът трябва да бъде така разположен, за да се запази тайната на вота, но да се вижда горната част на тялото и да не е скрит напълно – между 60 и 80 см, посочи Камелия Нейкова.

С колко паравана и с колко машини ще се явим на изборите?

Снимка: БГНЕС

Още: "Няма по-важна задача от провеждането на честни избори": Гюров на среща с ЦИК

От думите ѝ стана ясно, че предстои да бъдат разработени 13 000 паравана само за гласуване с хартиени бюлетини за всички избирателни секции. 12 837 ще са машините за гласуване на предсрочния вот, отчете председателят на ЦИК.

Нейкова посочи, че винаги трябва да има тестове, които да са достъпни отрано дори за потенциални членове на Секционните избирателни комисии (СИК).

Камелия Нейкова допълни, че изборната администрация е упреквана за неща, за които не носи пряка отговорност.

"Всеобщото разбиране е, че основният отговорник за изборите е ЦИК, но ние нямаме възможност да взимаме решенията за изборните секции в държави извън Европейския съюз до 20 наброй. Секциите бяха и 35, и без ограничение, сега се предлага 20 и аз лично не знам какъв е критерият за 20 избирателни секции, коментира Камелия Нейкова.

Още: Експерт: Промените в Изборния кодекс дни преди вота безспорно е ограничаване на права