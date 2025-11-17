Късметче според зодията за тази седмица, 17 - 23 ноември 2025

Овен

Астрологичната енергия ви помага да се чувствате уверени в себе си и в изборите си, а също така да започнете да приоритизирате нуждите и мечтите си. Не е егоистично да отделяте време за себе си или да осъзнавате, че първо трябва да напълните чашата си, преди да се погрижите за другите.

Телец

Това е отличен момент да се отклоните от плана и да си позволите да поживеете малко. Инвестирайте в себе си и отделете време, за да помислите в кого сте се превърнали през изминалата година. Това не е просто призив да прегърнете нови преживявания, но и да преоткриете себе си.

Близнаци

През този период направете всичко необходимо, за да гарантирате, че животът ви е съобразен с вашите нужди. Отделете време, проучете нови начини за грижа за себе си и потърсете нови кариерни перспективи, знаейки, че наградите, на които се надявате, са само след няколко седмици.

Рак

Вселената ви носи нови предложения за работа, както и увеличения на заплатата или публично признание, всичко това просто защото сте това, което сте. Трябваше да се научите на баланс в тази област от живота си, но сега най-накрая ще пожънете плодовете.

Лъв

Приоритизирайте щастието си тази седмица. Помислете какво заслужавате в живота си, особено ако то ви носи радост, и си оставете много възможности да се свържете с творческата си страна. Имали сте трудна година и това е още една причина да прегърнете този период на радост.

Дева

Това е време да промените мнението, решенията и живота си и е нещо, от което трябва да се възползвате. Опитайте се да си дадете време да се учите, да признаете, че преди сте грешили, и да се промените. Това е, което ще положи основите на живота, за който мечтаете.

Везни

Прегърнете свободата на изразяване, бъдете смели да отстоявате себе си и да се запознаете с нови хора. Независимо дали са романтични или професионални връзки, в живота ви влиза някой нов, който ще ви уважава и ще ви помогне да осъществите мечтите си. Вашата истина е енергията, която привлича всичко, което желаете, в живота си.

Скорпион

Макар че е разбираемо, че искате да помагате на тези, на които държите, не можете да продължавате да живеете живота си за другите. Уважавайте това, от което се нуждаете и това, към което се чувствате призовани да се стремите, защото тези, които се грижат за вас, никога няма да се опитат да ви ограничат от мечтите ви.

Стрелец

От известно време се борите с нещо вътрешно. Въпреки че сте се опитвали да заобиколите проблема и сте го отхвърляли като нищо повече от фантазия или носталгия, той все още дълбоко зове душата ви. Трябва да започнете да се вслушвате в интуицията си, защото чувствата и мислите, които сте имали, няма да изчезнат. Те са част от вашата съдба.

Козирог

Само ти можеш да решиш да инвестираш в това, което е най-важно за теб, Козирог. Макар личният ти живот да е ключова част от цялостното ти щастие, ти не винаги го приоритизираш по начина, по който го правиш с успеха или парите. Това може да създаде ненужни проблеми и да доведе до това близките ти да не знаят винаги как се чувстваш.

Водолей

Трябва да се уверите, че пътят, по който вървите, все още резонира с вас. През това време размислете върху минали идеи, мечти или позиции, които са ви вълнували и са ви се стрували свързани с вашата цел. Това е моментът да започнете да вземате нови решения относно посоката в живота си.

Риби

Ще получите обществено внимание и ще бъдете издигнати в светлината на прожекторите, независимо от професията си. Тази енергия ви помага да поемете ролята на лидер или експерт във вашата област, което ще ви генерира още по-голям успех и богатство.