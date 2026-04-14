Любовен съвет за всяка зодия за 15 април 2026

Научете какво очаквате тази сряда, 15 април 2026, според зодията.

Овен

Не можеш да избегнеш това, с което е неприятно да се сблъскаш, скъпи Овни. Можеш да се опиташ да продължиш напред, но освен ако не знаеш как да го направиш по различен начин, ще продължиш да повтаряш едни и същи уроци.

Ретроградната Юнона в Скорпион може да повдигне някои мрачни теми за вас, тъй като сте принудени да се сблъскате с това, което е неудобно в романтичния ви живот.

Това може да включва минали решения относно контрола и интимността. Като си дадете време и пространство да се изправите пред това, което е неудобно, най-накрая ще имате инструментите да привлечете нова и по-здравословна връзка в живота си.

Телец

Промените се случват само защото има растеж, скъпи Телец. Ретроградната Юнона в Скорпион е насочена към вашия дом на взаимоотношенията. Това ще включва по-скоро обвързана връзка, отколкото брак; това обаче не означава, че няма да е необходимо да вземате решение.

През това време може да има въпроси относно развитието на настояща връзка в брак или дали се задоволявате с по-малко. Използвате този процес от известно време, но няма причина да бързате. Яснотата ще дойде, но може да отнеме до края на годината, за да почувствате наистина, че тази глава е зад гърба ви.

Близнаци

Върнете се при себе си, скъпи Близнаци. Енергията на Скорпион управлява вашия дом на благополучие и здраве. Тази фаза може да е такава, в която осъзнавате, че в миналото сте изоставили себе си, за да поддържате връзките си.

Ретроградната Юнона в Скорпион е време да оцените как сте се проявявали в любовта и какво сте толерирали.

Няма правило, че трябва да приемате безусловно болезнените или нездравословните поведения. Използвайте това време, за да размислите върху себе си, като си спомните, че вие ​​задавате тона за това, което ще получите.

Рак

Необходими са двама души, за да се получи една връзка, скъпи Раци. С ретроградна Юнона в Скорпион във вашия дом на брака и обвързването, тази енергия ще се усети силно в романтичния ви живот. Юнона управлява съюза, връзката и споразуменията в рамките на една връзка.

Може би е добре да използвате това време, за да помислите дали вие и вашият партньор полагате взаимни усилия в тази връзка и какви са вашите нужди по отношение на обвързаността.

Не е нужно да вземате никакви решения, нито пък да правите прибързани предположения. Просто се опитайте да продължите да работите заедно, но наблюдавайте и усилията, които полага вашият партньор.

Лъв

Трябва да можете да се доверите на намеренията на партньора си Лъв. Но това също означава, че трябва да се доверите на себе си по отношение на любовта. Ретроградната Юнона в Скорпион ще се случи във вашия дом, свързан с взаимоотношения, дом и семейство.

Това ще ви подтикне да преоцените способността си да се доверявате и дали вината е на партньора ви или на някоя от вашите рани, които създават трудности.

Стремете се да бъдете ясни със себе си, като се доверявате на намеренията и целите си за връзката си, за да можете по-добре да видите дали партньорът ви е на една и съща вълна.

Дева

Най-добрите взаимоотношения се градят на честност, Дева. Енергията на Скорпион управлява вашия дом на разбирателство и комуникация. С ретроградна Юнона в Скорпион, ще бъдете помолени да размислите и да се справите с това, което сте се опитвали да избегнете, и с споразуменията във връзката си.

Това може да е свързано с неща, които сте чувствали като неудобни или които биха застрашили способността ви да останете в тази връзка.

Въпреки това, Скорпионът не изисква нищо по-малко от истината, така че би било разумно да започнете да се изправяте пред реалността на връзката си.

Везни

Везни, никога не бива да заменяте самоуважението си с любовта на друг. И все пак, това може да е, което сте направили по време на ретроградната Юнона в Скорпион. Енергията на Скорпион управлява вашия дом на самоуважение и вида любов, която цените.

Въпреки че през този период може да се появят финансови теми или контрол, вие също така искате да се уверите, че не жертвате това, което заслужавате, за да поддържате връзка.

Финансовата свобода е основен фокус на вашата енергия напоследък, така че се уверете, че не оставате във връзка, защото се съмнявате в способността си да се издържате сами.

Скорпион

Няма причина да се самоосъждаш, скъпи Скорпионе. Дадено ти е огледало на истината, докато Юнона се премества ретроградно във твоя знак. Твой е обаче изборът дали да се вгледаш в него или не.

Това е време, когато ще можете ясно да видите как сте се проявявали в любовта и истинността на миналите си решения.

Въпреки че това може да включва неудобни истини, особено ако сте били заети да съдите себе си и другите, е полезно. Дайте си милост за миналото и си позволете да растете, за да имате вяра в бъдещето.

Стрелец

Стрелец, заземете се в истината. Ретроградната Юнона в Скорпион засяга най-дълбоката част от живота ви, вашето подсъзнание. Това може да ви накара да поставите под въпрос всичко за себе си, живота си и романтичните си решения.

Може да чувствате, че наскоро сте поели по грешен път или сте се предали в някои от изборите си.

Въпреки това, Скорпионът работи алхимично, така че всичко, за което съжалявате, може да се трансформира в нещо, което ще ви бъде от полза.

Използвайте това време, за да се излекувате, що се отнася до вашите романтични решения, за да можете да видите истината за себе си и връзката си.

Козирог

Козирог, внимавайте на кого позволявате да ви подкрепя. Ретроградната Юнона в Скорпион ще премине през вашия дом на взаимоотношения и социални връзки, представлявайки време на яснота и промяна.

Може да имате хора, включително романтичен партньор, които само привидно ви подкрепят. Това може да се разпадне, подтиквайки ви да се изправите пред истината за хората около вас.

Уверете се, че се справяте с всички предизвикателства, когато възникнат, за да не се стигне до създаване на проблеми от трета страна в настоящата ви връзка.

Водолей

Водолей, изградете силна връзка. Енергията на Скорпион управлява вашия дом на репутация и утвърждаване. С ретроградната Юнона тук, в Скорпион, ви се предлага възможност да размислите върху силата на вашата връзка.

През този период може да се сблъскате със заплахи за начина, по който вашият партньор ви вижда или как вие го виждате. Всичко, което възникне обаче, е шанс да се вслушате в сърцето си, а не във външния свят.

Романтичната ви връзка е ваша и ничия друга, което означава, че само вашето мнение и това на вашия партньор имат значение.

Риби

Прегърнете духовната страна на любовта, скъпи Риби. Винаги сте копнели за дълбоко духовна романтична връзка, подобна на тази на близнак. Научили сте обаче, че трябва да изградите тази връзка със себе си, преди да я привлечете в живота си.

Ретроградната Юнона в Скорпион може да върне минала възможност в живота ви или да ви помогне да привлечете божествен партньор.

Енергията на ретроградната Юнона и Скорпион може да ви помогне да осъзнаете, че божественото време винаги е било налице в живота ви. Бъдете готови за всичко, но най-вече за ново любовно приключение, което да започне.