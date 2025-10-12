Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 13 - 19 октомври 2025

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 13 до 19 октомври 2025 г. е тук с поглед към това как да се възползвате максимално от астрологичната енергия на седмицата. Седмицата започва силно с три отделни транзита в понеделник, 13 октомври, което го прави силно зареден (и щастлив) ден. Последната четвърт на Луната в Рак изгрява заедно с преминаването на Венера във Везни, докато Плутон във Водолей заема директна позиция след удължения си ретрограден период.

Голяма част от тази енергия полага основите за успеха, който ще пожънете през 2026 г., така че трябва да отделите време и да се насочите към нея. Последната четвърт на Луната в Рак ще ви помогне да се вслушате в интуицията си , докато Венера във Везни отваря възможности за работа с други хора, за да реализирате намеренията си. Тук идва магията на Плутон, тъй като ще ви помогне да трансформирате живота си по най-красивия начин.

Енергията на Венера също ще бъде силно активна през следващите дни, тъй като планетата образува тригон с ретроградния Уран в Близнаци и Плутон във Водолей във вторник, 14 октомври. Венера във Везни ви помага да ви напомни, че не сте сами, което също ще ви помогне да разберете, че винаги сте водени към най-добрия възможен живот. Вселената винаги се опитва да ви говори чрез знаци, възможности и синхроничности. Обърнете специално внимание, когато имате съмнения или въпроси относно бъдещето си, защото тези мисли ще бъдат отговорени от Вселената. Това не означава непременно, че пътят напред ще бъде лесен или ясен, но когато сте готови да слушате, ще видите, че наистина никога не сте сами в преследването на успех, късмет и любов.

Овен: понеделник, 13 октомври

Опитайте се да оставите миналото зад гърба си, скъпи Овни. В понеделник, 13 октомври, ще се появи последната четвърт на Луната в Рак, носейки със себе си теми за изцеление, дом и взаимоотношения. Въпреки че това са важни области от живота ви, наскоро преминахте през някои предизвикателства, свързани с тях. Последните няколко години донесоха промени в това къде живеете и с кого. Като част от този процес, вие бяхте водени да създадете дома, който винаги сте желали, като същевременно уважавате нуждите на вашето вътрешно дете .

Юпитер, който сега е в Рак до 2026 г., благославя това начинание с късмет и нови възможности. Отделете време, за да помислите от какво трябва да се освободите, за да изградите напълно дома и емоционалната подкрепа, за които винаги сте копнели. Съсредоточете се върху домашния си живот и взаимоотношенията, които са ви най-близки, за да можете да създадете живота, за който винаги сте се надявали.

Телец: понеделник, 13 октомври

Поемете риск за успеха си, Телец. Плутон ще бъде директно във Водолей в понеделник, 13 октомври. Плутон е ретрограден във Водолей от известно време, което предизвиква период на дълбоко размишление, свързан с професионалния ви път. Плутон в тази област от живота ви помага да поставите под въпрос предишните си избори и ви насочва към по-висша цел в работата, която вършите.

Въпреки че ретроградният Плутон беше време за размисъл и открития, след като застане директно, най-накрая ще започнете да предприемате действия. Във Водолей това представлява призив да бъдете в услуга на другите. Това не означава, че трябва да жертвате финансовата си сигурност, а вместо това да се насочите към това как можете да използвате богатството си, за да повлияете положително на света около вас. Това е вашият шанс да се захванете с проект или кариера, които отговарят на вашата цел в този живот. Бъдете отворени за промяна и се вслушайте в автентичното си аз .

Близнаци: понеделник, 13 октомври

Забави темпото и се наслади на живота, скъпи Близнаци. В момента около теб има много трансформираща енергия, но това не означава, че животът трябва да е само работа и никакво забавление. Трансформацията, през която преминаваш, е дългосрочна, което означава, че няма бързане или крайни срокове, в които трябва да съществуваш. Дай си шанс да забавиш темпото, тъй като голяма част от този процес е да научиш какво резонира с душата ти .

След като Венера влезе във Везни в понеделник, 13 октомври, ще бъдете насочени да се съсредоточите върху това, което ви кара да се чувствате добре. Това е призив да си вземете почивка от работа, да планирате пътуване с приятели или с любимия човек, да се запишете за курс, за който сте мислили, или просто да прекарате деня в четене. Обърнете се към това, което ви носи радост, тъй като то ще служи на по-висша цел, докато преминавате през тази фаза на трансформация.

Рак: понеделник, 13 октомври

Позволете си да станете катализатор за промяна, красиви Рак. Промяната може да е плашеща за всеки, но за вас тя често води до много тревоги и несигурност. Част от работата тук е в утвърждаването на собствената ви способност да се пазите в безопасност, като същевременно следвате напътствията на Вселената.

Докато Плутон е ретрограден, вие обмисляте как искате да промените живота си, независимо дали чрез преместване, задълбочено обучение или поемане по нов духовен път. Въпреки че сте мечтали много, все още не сте предприели действия. Всичко това се променя, след като Плутон застане директно във Водолей в понеделник, 13 октомври. От сега до 6 май 2026 г. сте в активна фаза на промяна. Това означава, че трябва да утвърдите вътрешното си чувство за безопасност, като същевременно се предадете на божествения си път. Бъдете отворени за това накъде сте насочени и се доверете, че всичко, което се случва, е за ваше най-висше добро.

