Утре Овен, Дева ще осъзнаят, че има много вождове, но малко индианци

Живеем във времена, в които всеки е „шеф“, а никой не иска да е „работник“. Всички раздават акъл наляво-надясно, но когато дойде време да се свърши нещо – изведнъж изчезват, все едно са станали невидими. Утрешният ден ще поднесе точно такава житейска картина на няколко зодии. Те ще осъзнаят, че има много вождове, но малко индианци – тоест всички командват, а никой не действа. И докато останалите философстват, именно тези зодии ще трябва да запретнат ръкави и да свършат черната работа сами.

Овен

Овенът ще се окаже главният организатор на едно семейно начинание – преместване на мебели, ремонт или почистване на двора. Всички ще обещават да помагат, ще дават „ценни идеи“ и ще стоят с ръце в джобовете.

В крайна сметка, след много съвети и нула действия, Овенът ще осъзнае, че ако чака другите – Коледа ще дойде преди резултатите. С присъщата си решителност, ще хване нещата в свои ръце и ще свърши всичко сам, докато „екипът“ му философства на сянка. Денят му ще приключи с умора, но и с вътрешно удовлетворение – защото знае, че без него, нищо не става.

Дева

Девата ще се озове в комична, но нервираща ситуация. Ще реши да направи неделна вечеря с приятели, а всички ще се надпреварват да дават акъл – кой сос бил по-добър, как трябвало да се нарежат зеленчуците и как „в Италия това се прави другояче“.

Разбира се, никой няма да помогне реално. Докато другите обсъждат, Девата ще върти черпака, ще мие чиниите и ще си мисли, че следващия път е по-добре да поръча пица. Вечерта ще завърши с вкусна храна и леко изтощение, но поне ще има моралното удовлетворение, че отново е спасила положението.

Стрелец

Стрелецът ще попадне в капан по време на приятелски спор – за политика, футбол или дори кой филм е по-добър. Всеки ще се опитва да бъде най-умният в стаята, да надговаря и да „победи с аргументи“.

Само че накрая Стрелецът ще осъзнае, че всички говорят едновременно и никой не чува никого. Ще се усмихне и ще реши, че най-мъдрото е просто да се отдръпне и да остави останалите „вождове“ да си водят битката с думи. В крайна сметка ще избере мира и това ще е неговата лична малка победа.

Козирог

Козирогът ще се сблъска с класическата „неделна логистика“. Семейният съвет ще реши, че е време за голямо пазаруване или разчистване, но когато стане въпрос кой ще свърши задачите, изведнъж всички ще станат „много заети“.

Козирогът ще си поеме дълбоко въздух, ще преброи до десет и ще започне сам. Ще се ядоса, ще мърмори, но пак ще свърши всичко – защото знае, че ако чака другите, денят ще свърши преди да започне. И макар да изглежда изтощен, накрая ще си каже: „Поне има кой да свърши работата, дори да съм само аз.“

Тези зодии ще разберат утре, че светът е пълен с „вождове“, но истинските дела ги вършат „индианците“. И макар че на моменти ще им кипне от мързеливите съветници около тях, в крайна сметка ще осъзнаят нещо важно – тези, които действат, винаги държат живота си под контрол. Понякога е по-добре да мълчиш и да действаш, отколкото да седиш и да ръкомахаш като началник без подчинени.