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Крисия заговори за сватба с Никола Цолов. Първи звезден гост получи покана

10 юни 2026, 15:33 часа 0 коментара
Снимка: NT, Krisiya Todorova/Instagram; колаж: Actualno.com
Крисия заговори за сватба с Никола Цолов. Първи звезден гост получи покана

Личният живот на Никола Цолов се превръща във все по-широко обсъждана тема в шоубизнес средите, имайки предвид връзката му с певицата Крисия. Преди няколко месеца двамата влюбени направиха своя дебют на българския червен килим, включвайки се към церемонията по връчване на наградите "Икар" в Народния театър, а в социалните мрежи вече няколко пъти публикуват общи снимки, на които демонстрират любовта си.

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Снимка: Krisiya Todorova/Instagram

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След като Крисия определи автомобилния състезател за своето "слънце", сега младата изпълнителка привлече вниманието с намек за брак. Последните ѝ изказвания по време на участието ѝ в забавното куиз шоу на bTV "Кой да знае?" бързо станаха обект на медиен интерес. Въпреки че всичко беше в рамките на шегата, певицата решително покани водещия Сашо Кадиев като гост на бъдещата ѝ сватба с Цолов. 

С типичното си чувство за хумор, Кадиев попита Крисия за отношенията ѝ с Цолов и зададе важен въпрос - "Кога ще бъде сватбата?". На това публиката реагира бурно и със смях, а закачливият отговор на певицата не закъсня. "Ще те поканя на сватбата", каза Крисия с усмивка. 

Въпреки че целият диалог премина в шеговития тон на предаването, изказването на Крисия ясно подсказва какви са чувствата и намеренията ѝ към Никола Цолов. Изглежда, че младата изпълнителка си представя съвместен живот с талантливия пилот и без притеснение споделя плановете си за бъдеща сватба.

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Крисия Тодорова Крисия връзки Никола Цолов
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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