Пролетен Купидон: Любовни сътресения за 3 зодии в периода 6-12 април

Любовните отношения ще се подобрят много за 3 зодиакални знака през седмицата от 6 до 12 април 2026 г. Това е моментът да прегърнете едно вълнуващо ново начало в романтичния си живот.

Марс преминава в Овен на 9 април като част от нарастващ стелиум в този огнен знак. Енергията на Овен е фокусирана върху ново начало и най-накрая движение напред. Макар че това е положително, трябва да направите пауза и да се замислите, така че всяко решение, което вземате, действително да е от полза за романтичния ви живот.

Действията имат предимство през следващата седмица, но се опитайте да подходите към тях обмислено. Не става въпрос просто за това да направите нещо, а за това да отделите време, за да разберете какъв избор води до вълнуващото ново начало, което заслужавате.

Още: Птичето на късмета си е избрало тези 3 зодии за месец април

Везни

Не бързайте с това решение, Везни. Имате повече мотивация в романтичния си живот, но не можете да позволите това да създаде импулсивност. Марс навлиза в Овен в четвъртък, 9 април, образувайки стелиума, който остава в сила до 18 май.

Докато стелиумът е положителен, този включва Сатурн и Нептун, така че трябва да се уверите, че всички решения, които вземате, са основани на истина, а не на сляпа надежда. Марс в Овен ви помага да отделите повече време и енергия за връзката си. Ако се чувствате откъснати, това би трябвало да помогне. Нека това бъде вълнуващо време, но спрете, за да размислите, преди да вземете каквито и да било решения.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 6 до 12 април 2026

Ако сте необвързани, сте на път да станете доста заети. Марс в Овен създава мощна сила от енергия, която изпълва социалния ви календар и ви помага да намерите истинския човек. Сатурн в Овен може да донесе някои неприятни кармични моменти, но също така помага за създаването на дълготрайна, силна връзка. Използвайте това време, за да излизате на срещи с намерение и да се покажете.

Рак

Оставете го да си отиде, за да можете да продължите напред, Раци. В петък, 10 април, последната четвърт на Луната в Козирог се издига, предлагайки ви щастлива възможност за освобождаване. Тази лунна фаза представлява време на затваряне и прошка. В Козирог тя представлява нещо, което се е случило в рамките на съществуващата ви връзка.

И все пак, с Юпитер, който сега е директно във вашия зодиакален знак, навлизате в един от най-щастливите си периоди. Това означава, че не се освобождавате от някого, когото наистина обичате, или от връзка, която цените. По-скоро се освобождавате от конкретен спор или негодувание, което е заело твърде много място в сърцето ви. Освободете го, за да можете да продължите напред.

Още: Луксът ги успокоява: Родените през тези месеци имат скъп и фин вкус

Ако сте необвързани, тази лунна фаза ви помага да се чувствате отворени за нова любов. Това е чудесно време да се съсредоточите върху затварянето на романтичното си минало. Независимо дали става въпрос за бивш, за когото не сте могли да спрете да мислите, или дори за ситуация, от която тайно все още отговаряте на обаждания, трябва да я приключите. Не позволявайте на тази енергия да се пренесе в нещо ново. Дайте си време наистина да почувствате края в сърцето си, тъй като това ви помага да създадете пространство, за да продължите напред.

Лъв

Трансформирайте връзката си, скъпи Лъвове. В събота, 11 април, Луната образува съвпад с Плутон във Водолей, създавайки мощно време на трансформация в романтичния ви живот. Луната управлява емоциите ви, докато Плутон служи като катализатор за растеж. Този транзит ви помага да осъзнаете и уважите най-дълбоките си желания.

Още: Стари рани ще се отворят отново: Уикендът ще бъде кошмар за 3 зодии

Тази енергия е предназначена да помогне на вас и вашия партньор да се сближите и да изпитате нови нива на интимност. Нищо не трябва да е извън контрола на възможностите и никое желание не е твърде табу, за да бъде повдигнато. Няма причина тази връзка да не може да бъде всичко, за което сте мечтали, но трябва да се оставите да се потопите по-дълбоко.

Обикновената любов просто няма да е достатъчна по време на този транзит, тъй като тази енергия е всичко друго, но не и небрежна. Винаги сте копнели за страст и автентична любов. Подравняването на Луната и Плутон ви позволява да изпълните желанията си, за да можете да разпознаете кого каните в живота си. Това е вашият шанс да се свържете чрез ментална интимност. С други думи, и двамата се влюбвате в умовете си. Пригответе се за късни разговори и обаждания, които ще ви накарат да се чувствате сякаш се познавате от вечността.