Сирия под огън: Горивата поскъпнаха рязко, хората палят и блокират улици (ВИДЕО)

Гледката на протестиращи, които блокират пътища и палят гуми по улиците на няколко сирийски градове и селища, показа народното недоволство от решението на правителството в Дамаск да повиши цените на горивата и от по-широката криза, свързана с разходите за живот. Протестите, които избухнаха в неделя, 13 септември, идват след месеци на оплаквания относно скока в цените и критики, че животът на много сирийци не се е подобрил след падането на режима на бившия диктатор Башар ал-Асад през декември 2024 г.

Сирийското правителство обаче защити решенията си, като изтъкна, че ще отнеме време да се преодолеят десетилетия на икономическа стагнация и международна изолация.

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Покачването на цените

Поводът за протестите в неделя беше обявяването от страна на правителството, че цените на дизеловото гориво ще се повишат с 40 процента, на бензина – с най-малко 25 процента, а на газа за готвене – с около 9 процента.

Правителството заяви, че увеличенията са временни и са причинени от скок в цените на рафинираните нефтопродукти вследствие на американско-израелската война срещу Иран и подновяването на военните действия в Йемен. Въпреки това сирийският парламент призова министъра на енергетиката Мохамед ал-Башир на изслушване по повод нарастващите цени на горивата, което е знак, че властите са загрижени от общественото недоволство.

🔥 Mass protests erupt in Syria after a sharp rise in fuel prices



Authorities raised diesel prices by 40% — to 175 Syrian pounds ($1.32) per liter — triggering protests across different parts of the country, Reuters reports.



This is what happens when people respond to higher… pic.twitter.com/GIielExQC9 — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

Мечта и реалност

Когато силите, действащи срещу режима на Асад, свалиха правителството му, в голяма част от страната избухнаха празненства. Това се случи след повече от десетилетие на война и 50-годишно управление на семейство Асад, което доведе до налагането на международни санкции срещу страната.

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Освен очакванията, че след падането на режима, който функционираше като полицейска държава, свободите ще се увеличат, много сирийци се надяваха също така, че тежкото икономическо състояние на страната ще се подобри. Това се оказа трудна задача за новото сирийско правителство, водено от президента Ахмед ал-Шараа. Откакто дойде на власт преди 21 месеца, правителството се фокусира върху осигуряването на международна легитимност и отмяната на сложната мрежа от санкции, наложени на Сирия. В това отношение то до голяма степен постигна успех.

През август Сирия беше премахната от списъка на САЩ с държави, подкрепящи тероризма, вследствие на по-ранни решения за отмяна на санкциите от страна на Вашингтон, Европейския съюз и други световни сили. Това позволи на Сирия да се реинтегрира в световната икономика и да привлече повече чуждестранни инвестиции. Самият Шараа пак благодари, като посочи конкретно саудитският престолонаследник като основна причина за падането на санкциите:

Syrian President Ahmad al-Sharaa:



Through mediation carried out by Prince Mohammed bin Salman and President Erdogan with President Trump, a historic decision was taken and the sanctions on Syria were lifted.



I believe Syria was born again after the sanctions were lifted, and… pic.twitter.com/5P8nueA2f7 — Clash Report (@clashreport) September 15, 2026

В Сирия се наблюдаваше оптимизъм, но докато правителството настоява, че положителният ефект от отмяната на санкциите и другите правителствени мерки ще отнеме време, за някои търпението вече се е изчерпало.

„В момента горивото само по себе си не е изолиран енергиен проблем. То е свързано с кризата на жизнения стандарт за всяко домакинство и всеки бизнес в Сирия“, заяви пред Al Jazeera Виторио Мареска ди Серакаприола, главен анализатор по санкциите в Karam Shaar Advisory. „Гневът в момента отразява по-дълбока загриженост, че възстановяването, произтичащо от облекчаването на санкциите и постепенното възстановяване на връзката на Сирия със световната финансова система, все още не се превръща в достъпни цени“.

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„Протестите показват, че сирийците все повече държат собственото си правителство отговорно за това, което плащат“, заяви пред изданието сирийският политически анализатор Нанар Хавач. „Отмяната на санкциите отслаби аргумента, че трудностите идват отвън, и в същото време повиши очакванията. Голяма част от гнева идва и от райони, които подкрепиха смяната на правителството, което превръща това недоволство в такова, на което правителството може да отговори само с резултати".

Според Световната програма за прехрана на ООН равнището на бедността в Сирия е около 90%. Повишението на цените на горивата има всеобщо въздействие, като засяга цените на транспорта, но също така и на храните и други услуги.

SYRIAN PROTESTS HAVE TURNED DEADLY



In Eastern Syria, Jolani's gangs are opening fire on demonstrators, and the people are responding with stones against the elements of the criminal regime.



- Protests continue on the second day of the fuel price hike crisis in Syria



The… pic.twitter.com/zKMInxI46S — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) September 15, 2026

„Повишението на цената на дизела с 40 процента не е просто неудобство, то е истинска заплаха за ежедневното икономическо оцеляване“, заяви Мареска ди Серакаприола.

Зависимостта на Сирия от вноса на петрол

Сирия остава силно зависима от вноса на енергийни ресурси. Страната произвежда около 102 000 барела петрол на ден, в сравнение с вътрешните нужди от около 325 000 барела на ден. Сирия рафинира част от суровия си петрол в страната, но рафинериите ѝ не могат да произвеждат достатъчно нефтопродукти, за да задоволят търсенето, което я принуждава да внася значителни количества дизел, бензин и други горива.

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Сирийското правителство заяви, че работи по основен ремонт на рафинерията в Банияс – най-голямата в страната – с надеждата, че това ще повиши преработвателния капацитет на съоръжението от около 80 000 до 130 000 барела на ден.

Междувременно Министерството на енергетиката заяви, че цените ще продължат да се преразглеждат в зависимост от промените в условията на световния пазар. То също така посочи, че ще работи в дългосрочен план за разширяване на рафиниращите и складовите мощности.