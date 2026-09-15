4000 български музикални творци повериха на МУЗИКАУТОР управлението и защитата на своите авторски произведения

4000 български музикални творци повериха на МУЗИКАУТОР управлението и защитата на своите произведения. Най-новият член на сдружението е талантливата композиторка и текстописка Теодора Георгиева.

Средногодишно около 200 нови автори на музика, текст и аранжимент стават членове на МУЗИКАУТОР. Само от началото на тази година към разрастващата се общност са се присъединили 161 нови членове и 13 наследници на автори. Данните показват устойчив интерес към услугите на организацията и към възможностите, които колективното управление предоставя на творците – от проследяването и администрирането на използването на техните произведения с комерсиална цел до събирането и разпределението на дължимите им възнаграждения.

„МУЗИКАУТОР полага усилия за увеличаване на приходите на творците от публичното изпълнение на музиката им, както и за съкращаване на сроковете за разпределение на техните възнаграждения“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР. Тези цели са в унисон със стремежа на сдружението да предоставя качествени услуги и да разширява своята подкрепа към своите членове.

МУЗИКАУТОР системно инвестира в няколко дългосрочни инициативи в подкрепа на авторското творчество, чрез своя Културен фонд. Част от тях са МЛАДЕЖКИЯТ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, Talent Hub, „Светилник“, конкурсът „Авторска музика“ и надпреварата „Музикални сезони“. Сдружението дава възможност на все повече въздействащи български музикални произведения да бъдат реализирани и да достигнат до по-широка публика.

„МУЗИКАУТОР осъзнава ролята на колективното управление на права като трети стълб за финансиране и подкрепа на културата, като работи експертно с международните организации*, в които членува за постигане на най-високо ниво на защита в приложимия закон за авторското право“, подчерта още Димитров.

Институционалната подкрепа от Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Столичната община са ясен знак за обществената значимост на каузите на МУЗИКАУТОР. Мащабът на инициативите се разраства и благодарение на дългогодишните партньорства на сдружението с най-значимите обществени медии – Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, както и с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и с Народния театър „Иван Вазов“.

Приобщаването на 4000-ия член признак за нарастващото доверие на българските творци към МУЗИКАУТОР и към колективното управление на права, като инструмент за защита, управление и стимулиране на създаването на качествени музикални произведения. Сдружението е дългогодишен партньор на бизнеса, като предоставя гъвкави условия за достъп до 95% от световния музикален репертоар и осигурява справедливо възнаграждение на авторите за ползването на техния труд.

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* МУЗИКАУТОР е член на CISAC – Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори, GESAC – Европейската група на дружествата на авторите и композиторите, и BIEM – Международното бюро на дружествата, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане. Сдружението има договори за взаимно представителство с десетки сродни дружества по целия свят с цел защита на авторското творчество.