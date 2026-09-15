Кабинетът "Радев":

Времето утре - 16 септември 2026 г.

15 септември 2026, 13:58 часа 406 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Времето утре - 16 септември 2026 г.

На 16 септември 2026 г.  в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието малко по-високи, а в района на София - около 12°. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 25°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Променлива облачност

В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 10°.

Още: Седмична прогноза за времето за 14-20 септември 2026 г.

Слънчево по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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