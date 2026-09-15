Съветникът на руския диктатор Владимир Путин Николай Патрушев заяви, че Москва е готова да използва „целия си арсенал“ от сили и ресурси срещу Полша, ако Варшава влезе във военен конфликт с Русия. Според него в такъв случай полската държава би могла да престане да съществува "в рамките на два или три дни". Така бившият директор на ФСБ и бивш секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация отвърна задочно на изявленията на полския външен министър Радослав Сикорски относно военните възможности на двете страни.

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"Ако Русия ни атакува и си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо", заяви топ дипломатът на Варшава по време на международната конференция "Ялтенска европейска стратегия" (YES). "Имаме съкрушително въздушно превъзходство, някъде около 2500 самолета – не съм проверявал скоро колко далекобойни оръжия имаме. Но след като украинците извадиха от строя половината от капацитета на Русия да рафинира петрол за 6 месеца, ние можем да го направим за 6 седмици и да извадим от строя другата половина", заяви Сикорски.

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Патрушев: Сикорски прави "аматьорска оценка на военната ни мощ"

Според Патрушев полският външен министър подценява военните възможности на Русия.

„Ръководителят на полската дипломация явно прави аматьорска оценка на военната мощ на нашата страна, като не желае да разбере, че по време на специална военна операция руските въоръжени сили не използват пълния си потенциал“, заяви той в интервю за руски медии, използвайки словосъчетанието, с което Кремъл поставя етикет на агресивната си война в Украйна.

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Warsaw in three days — or, when in doubt, threaten nukes



Putin aide Nikolai Patrushev claimed that Polish Foreign Minister Radosław Sikorski is “amateurishly” assessing Russia’s military power and said that, in the event of a war with Moscow, “Warsaw would disappear in two or… pic.twitter.com/kGiSxGVVal — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

В същото време Патрушев повтори стандартното твърдение на руското правителство, че уж няма заплаха за европейските държави - на фона на поразения граничен пункт между Украйна и Полша, дроновете в европейското небе, непрестанните саботажи и т.н. Той заяви, че полските власти „не искат да чуят“ думите на Владимир Путин, че Русия няма намерение да влиза във война с Европа.

По този начин, на фона на заплахите, отправени към Полша, руският официален представител едновременно отрича намеренията на Москва да води война срещу европейските държави.

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Полското министерство на вътрешните работи стартира телевизионна кампания, за да обясни на гражданите как да действат при извънредни ситуации, включително природни бедствия и заплахи за сигурността. Кампанията включва репортажи по TVP1 и TVP2.

Радослав Сикорски заяви, че страната планира да бъде все по-добре подготвена за евентуални провокации от страна на Русия.

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