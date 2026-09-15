Убит ли е руски генерал, ръководещ боевете в Константиновка? Z-канали пуснаха некролога му

Руски източници публикуваха некролог за генерал-майор Антон Грунис, командир на 4-та самостоятелна моторизирана стрелкова бригада на руската армия. Той пряко командваше войските, воюващи срещу Украйна в секторите на Бахмут и Константиновка в Донецка област. Грунис пое командването на бригадата, след като предшественикът му Вячеслав Макаров беше убит. Дали го е застигнала същата съдба, все още не е официално потвърдено от Москва.

Кой е Антон Грунис?

Грунис е роден през 1979 г. в Казан. Завършил е Казанското суворовско военно училище (1996 г.) и Московското висше общовойсково командно училище. Участвал е в бойните действия в Кавказ, войната в Южна Осетия, операциите в Сирия и анексирането на Крим.

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В началото на 2025 г. руски медии го описват като един от ключовите командири в зоната на така наречената „специална военна операция“. На 2 май 2024 г. е удостоен със званието генерал-майор.

Грунис е командир на 4-та отделна мотострелкова бригада, част от Южната групировка войски на руската армия. През лятото на 2026 г. под негово командване руските сили започнаха офанзивата за превземането на град Константиновка в Донецка област.

Russian sources have published an obituary for Maj. Gen. Anton Grunis, commander of Russia's 4th Separate Motor Rifle Brigade. Grunis directly commanded Russian troops fighting against Ukraine, including on the Bakhmut and Kostiantynivka axes. He took command of the brigade after… pic.twitter.com/D1fTWdeFKD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2026

В началото на юли той и командирът на 6-а руска моторизирана стрелкова дивизия полковник Александър Картакавин лично се отчетоха пред диктатора Владимир Путин относно начина, по който руските сили са провеждали операциите в Константиновка. Грунис и Картакавин представиха подробни твърдения, че щурмовите подразделения на отделни моторизирани стрелкови батальони са превзели конкретни обекти в границите на Константиновка, включително фабрики, църкви и квартали. Руското военно командване тогава посвети значителна част от срещата на тези доклади, вероятно с цел да представи руските сили като способни да напредват в условия на градски бой, и да се наслади на информационната победа от твърдяното превземане на Константиновка. Това обаче все още не се е случило в реалния свят, в който режимът в Кремъл отказва да живее.

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