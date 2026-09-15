Показват домовете на софийските лекари от началото на XX век по повод Деня на София

Сцена „Централни хали“ ще бъде домакин на три тематични събития, посветени на историята, архитектурата и духа на столицата

На Деня на София една от първите сецесионови къщи в столицата ще оживее в разказ за паметта на града, неговите забележителни личности и домовете на софийските лекари. На 17 септември от 18:30 ч. Сцена „Централни хали“ ще бъде домакин на нова среща от поредицата, посветена на историческите сгради, свързани с медицинската общност в София. Събитието е част от специална културна програма по повод празника на столицата, която между 16 и 18 септември ще събере беседи, градски истории, изкуство и тематичен куиз.

Във фокуса на събитието на 17 септември ще бъде архитектурен шедьовър от началото на XX век, построен от немския търговец Адолф Функ за негово жилище и смятан за една от първите сецесионови къщи в столицата. През годините сградата е свързана с бележити исторически личности като Наум Тюфекчиев и Атанас Буров, а през 20-те години на XX век е закупена от д-р Борис Тричков и превърната в акушеро-гинекологична клиника. Така мястото остава част не само от архитектурната, но и от човешката история на София като пространство, дало живот на цели поколения столичани. Входът за събитието е свободен.

Празничната програма започва още в навечерието на Деня на София. На 16 септември от 19:00 ч. Сцена „Централни хали“, Historical Routes Sofia и The Sofianer канят посетителите на беседата „Емблематичните сгради на София“. Събитието ще потопи публиката в историите на някои от най-значимите архитектурни ценности на българската столица, които носят в себе си развитието на града от Освобождението до Втората световна война. Входът е свободен.

По време на беседата Здравко Петров, урбанист и създател на Фондация „Исторически маршрути“, ще разкаже любопитни детайли от миналото на софийски забележителности като Народното събрание, Народния театър, Минералната баня, Софийската банка и грандхотел „Империал“. Темата ще бъде допълнена и през визуалния език на The Sofianer, чиито корици представят красотата и характера на тези сгради през погледа на различни художници и илюстратори, сред които Михаела Михайлова-Мики, Дамян Дамянов, Ивет Няголова и Мария Александрова.

На 18 септември от 19:00 ч. празничната програма ще продължи с тематичен куиз, посветен на културата, историята и хората на София. Събитието е насочено към всички, които обичат града и искат да проверят колко добре го познават. Участниците ще преминат през пет тематични кръга, а в куиза може да се включат както индивидуални участници, така и отбори до 8 души. Местата са ограничени и е необходимо предварително записване, а таксата за участие е 5 евро на човек. Повече информация може да бъде намерена тук: https://www.facebook.com/events/38815591218027921

С поредицата от събития Централни хали продължава да развива ролята си на отворено градско пространство, в което историята на София се среща със съвременната култура, изкуство и общност.