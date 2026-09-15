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Дронове опасно близо до Румъния: Румънците вдигнаха F-16

15 септември 2026, 11:42 часа 724 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Дронове опасно близо до Румъния: Румънците вдигнаха F-16

Няколко дрона в Украйна близо до границата с Румъния са били засечени от системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана на северната ни съседка, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Дроновете се засечени малко след 3.00 местно време. Според изявление, изпратено до Agerpres, около 03:10 часа е засечена въздушна цел на приблизително 35 километра северно от Килия. Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, на бойна служба на Въздушната полиция в 86-та авиобаза в Борча, излитащи, за да наблюдават ситуацията.

Гражданите са предупредени през нощта

Населението в северната част на окръг Тулча е предупредено в 03:18 часа чрез съобщение RO-ALERT.

Два други дрона са засечени около 04:20 часа, на 30 километра северно от Периправа, като ново съобщение RO-ALERT е изпратено до населението в северната част на окръг Тулча в 04:51 часа, съобщава румънското министерство на отбраната.

Не са съобщени нахлувания в националното въздушно пространство и въздушната тревога е прекратена в 05:18 часа, се казва в прессъобщението. ОЩЕ: Румънският президент: Източният фланг на НАТО е заплашен от Русия

Руските дронове напоследък са ежедневие в Румъния, като почти всеки ден има по най-малкто един случай на нахлуване във въздушното й пространство или опасна близост на дронове до границата й. Междувременно наскоро беше осуетен руска диверсия на територията на страната и беше арестуван руски гражданин. ОЩЕ: След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин

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Румъния F-16 дронове война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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