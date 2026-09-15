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Руски военен кораб стреля по датски хеликоптер, Копенхаген привика посланика

15 септември 2026, 11:02 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руски военен кораб стреля по датски хеликоптер, Копенхаген привика посланика

Руски военен кораб е изстрелял две аварийни сигнални ракети по хеликоптер в Балтийско море, след което руският посланик е бил привикан във връзка с инцидента, съобщиха официални представители на Дания. „Днес по един от хеликоптерите „Фенек“ на военновъздушните сили бяха изстреляни сигнални ракети по време на рутинна фотографска операция над руска фрегата, която се намираше в международни води край Гедсер“, се посочва в изявление на датските въоръжени сили от 14 септември.

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Ракета е минала много близо до хеликоптера

Една от ракетите, изстреляни от фрегатата, е прелетяла "на близко разстояние от хеликоптера". Датските въоръжени сили заявиха, че сигналните ракети са пиротехнически средства, които обикновено се използват като сигнали за привличане на внимание в морето, и не направиха допълнителни коментари по случая.

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви във вторник, че инцидентът е „напълно неприемлив“.

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Снимка: Getty Images

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„Поради това руският посланик беше привикан за разговор относно инцидента“, се посочва в изявление на министерството.

Новината съвпада с потвърждението от литовския външен министър, че изтребител на НАТО е унищожил дрон, който във вторник е навлязъл във въздушното пространство на страната от Беларус - поредната ескалация на Москва срещу Алианса.

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Дания Русия Балтийско море руски военен кораб война Украйна война Русия НАТО
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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