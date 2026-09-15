Срив на приходите от туризъм в Анталия: Какво търсят вече туристите

Резултатите на турския курорт Анталия за януари-август 2026 г. показват сериозен спад в четири от първите пет основни пазара, от които идват туристите - Германия, Великобритания, Полша и Нидерладия. Данните са "предупреждение от Европа към туризма в Анталия", заяви председателят на работната група по туризъм към общинския съвет на града Реджеп Явуз, цитиран от турската новинарска агенция ДХА.

Според Явуз европейските пазари изпращат сериозен сигнал към Турция. "През този сезон тръгнахме с нагласата "бройката не е важна, нека гледаме приходите", но спадът в броя на туристите естествено понижи и потенциалните приходи от туризъм", посочва Явуз.

Изчисленията на експерта показват, че в сравнение с миналата година Анталия е загубила около 672 хиляди посетители. При среден предвиден разход от около 750–800 евро на човек, очакваната пропусната полза за местната икономика се оценява на близо половин милиард евро.

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От изнесените данни става ясно, че при първите 30 страни, изпращащи най-много туристи в Анталия, понижение се отчита при 26 държави, а ръст — едва при 4 (Русия, Украйна, Унгария и Узбекистан).

Явуз посочва, че макар геополитическото напрежение в Близкия изток, колебанията в цените на горивата и икономическият натиск в Европа да оказват влияние, основният проблем за Анталия е нарушеното съотношение между цена и качество, наричано още "възприятие за стойност".

По думите му европейският турист не е спрял да пътува, а просто избира алтернативни дестинации в Средиземноморието като Испания, Гърция, Италия, Малта и Португалия, които продължават да бележат ръст през 2026 г.

"Посланието от европейския пазар е изключително ясно, че само капацитетът от легла, слънцето, морето и богатата шведска маса в системата "ол-инклузив" вече не са достатъчни. Занапред европейският турист ще предпочита дестинации, които му вдъхват сигурност, предлагат различни преживявания и най-вече му дават съответствие между платената цена и полученото качество", подчерта Явуз.

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