Кабинетът "Радев":

Самотна майка се бори да излекува детето си

15 септември 2026, 13:53 часа 420 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Самотна майка се бори да излекува детето си

4-годишният Кристиян се бори със заболяване, което е твърде тежко за едно малко дете. Той е е диагностициран с мастоцитоза. Това е рядко заболяване, което прави ежедневието му изпълнено с ограничения, страх и постоянна тревога. Неща, които за другите деца са нормални, за него могат да се превърнат в риск.

Надежда

След много лутане и търсене на решение намерихме надежда в клиника в Турция. Лекарите там имат опит с това състояние и назначиха специфично лечение. Вече виждаме първите признаци на подобрение, но за да остане Кристиян стабилен и да може да се храни нормално, лечението трябва да продължи. Лекарствата, от които се нуждае, са изключително скъпи и непосилни за майка му, която сама отглежда сина си.

Още: Малкият Деян може да се излекува, но не достигат средства

Самотна майка 

Тя прави всичко възможно за него, тъй като биологичният баща на Кристиян не проявява интерес и не оказва подкрепа нито морална, нито финансова. Цялата отговорност и тревога са върху нея.

Кристиян заслужава да тича, да играе, да се храни спокойно и да има детство, в което страхът не е по-силен от усмивката му. 

Всяко дарение, независимо от размера му, е подкрепа за Кристиян. Всяко споделяне също е шанс историята му да достигне до хора, които могат да помогнат.

Още: Да помогнем на Ружди в битката с болестта

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вижте повече за кампанията ТУК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
В помощ на Кристиян Кръстев
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от В помощ на
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес