Самотна майка се бори да излекува детето си

4-годишният Кристиян се бори със заболяване, което е твърде тежко за едно малко дете. Той е е диагностициран с мастоцитоза. Това е рядко заболяване, което прави ежедневието му изпълнено с ограничения, страх и постоянна тревога. Неща, които за другите деца са нормални, за него могат да се превърнат в риск.

Надежда

След много лутане и търсене на решение намерихме надежда в клиника в Турция. Лекарите там имат опит с това състояние и назначиха специфично лечение. Вече виждаме първите признаци на подобрение, но за да остане Кристиян стабилен и да може да се храни нормално, лечението трябва да продължи. Лекарствата, от които се нуждае, са изключително скъпи и непосилни за майка му, която сама отглежда сина си.

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Самотна майка

Тя прави всичко възможно за него, тъй като биологичният баща на Кристиян не проявява интерес и не оказва подкрепа нито морална, нито финансова. Цялата отговорност и тревога са върху нея.

Кристиян заслужава да тича, да играе, да се храни спокойно и да има детство, в което страхът не е по-силен от усмивката му.

Всяко дарение, независимо от размера му, е подкрепа за Кристиян. Всяко споделяне също е шанс историята му да достигне до хора, които могат да помогнат.

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