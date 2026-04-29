Пълнолуние в Скорпион на 1 май 2026 г. - какво ще донесе на всяка зодия

Пълнолунието на 1 май 2026 г. в 19:22 ч. настъпва около 11°20' Скорпион, докато Слънцето е в опозиция, около 11°20' Телец. Тази лунна фаза носи мощна емоционална кулминация, която рядко оставя някого безразличен. Това не е нежна лунна енергия – това е момент на истина, конфронтация и вътрешен катаклизъм. Слънцето от противоположния знак Телец търси стабилност и сигурност, докато Скорпионът разкрива скритото, потиснатото и неизказаното.

На фона на тази лунация, Плутон не е подчертан като основен точен аспект, но неговата символика е важна, защото Плутон е съвременният управител на Скорпион. Ето защо тази лунация все още носи силен тон на трансформация, освобождаване, емоционално прочистване и сблъсък с това, което е било потискано дълго време.

Венера в секстил със Сатурн също играе важна роля, носейки по-сериозен поглед върху любовта, взаимоотношенията, ценностите и отговорността, както и Меркурий в съвпад с Хирон, аспект, който може да отвори чувствителни разговори, стари рани, но също така и пространство за изцеление чрез честност.

Това, което е било скрито под повърхността дълго време, сега излиза наяве – независимо дали чрез емоции, разговори или конкретни житейски ситуации. Ето защо това пълнолуние крие потенциал за голямо изцеление, но само ако сте готови да се изправите пред истината.

Ето какво може да очаква всеки отделен знак.

Овен

За вас това пълнолуние отваря много чувствителна област на интимност, доверие и споделени ресурси. В любовта може да има нужда от по-дълбока връзка, но и от справяне с теми, които може би сте избягвали, като контрол, ревност или емоционална зависимост.

Ако сте в стабилна връзка, задълбочаването може да се случи сега чрез честни разговори. Ако нещо не е стабилно, напрежението може да изплува на повърхността.

На бизнес и финансов фронт се набляга на темите за парите, които споделяте с други, заемите, инвестициите, дълговете или бизнес партньорствата. Възможно е да вземете важно решение, което ще промени чувството ви за сигурност в дългосрочен план.

Здравето изисква внимание чрез нивото на стрес и вътрешно напрежение, така че е важно да се намери начин за освобождаване на напрежението, а не да се държи вътре в себе си.

Телец

Това пълнолуние е особено важно за вас, защото се случва в опозиция на вашия знак и силно осветява областта на взаимоотношенията. В любовта идва моментът на истината – можете да видите по-ясно къде се намирате, от какво имате нужда и доколко другата страна наистина може да задоволи вашите нужди.

Стабилните взаимоотношения могат да се задълбочат чрез честност, докато тези, които дълго време са били на нестабилни основи, могат да достигнат важен повратен момент.

В бизнес плана се набляга на сътрудничеството, споразуменията и взаимоотношенията с хора, с които споделяте отговорност. Може да се наложи да поставите по-ясни граници или открито да обсъдите очакванията си.

Здравето може да реагира чрез напрежение в тялото, особено ако сте потискали емоциите си твърде дълго. Това пълнолуние ви учи как да съчетаете нуждата от мир със смелостта да признаете истината.

Близнаци

За вас това пълнолуние носи важни прозрения за ежедневието, работата, отговорностите и здравето ви. Може да осъзнаете, че определен ритъм ви изтощава или че харчите твърде много енергия за дребни неща, които вече не ви носят реални резултати.

В любовта може да има нужда от повече внимание, нежност и присъствие, особено ако сте пренебрегнали интимността поради работа, тревоги или задължения.

В бизнес план това е време за реорганизация. Може да завършите работен цикъл, да промените навиците си или да осъзнаете, че се нуждаете от по-здравословно отношение към отговорностите си.

Здравето е важна тема, но по-скоро чрез телесни сигнали, отколкото чрез страх. Ако сте уморени, тялото ви сега ви напомня да забавите темпото. Тази лунна фаза изисква ред, но и повече състрадание към себе си.

Рак

Това пълнолуние силно влияе на вашите области като любов, сърце, деца, креативност и радост от живота. Емоциите може да са засилени и ще ви бъде трудно да скриете това, което чувствате.

Ако сте във връзка, може да има по-дълбока връзка, но и разговор за това, което ви липсва. Необвързаните Раци може да изпитват силно привличане към човек, който разпалва интензивни емоции или им напомня за нещо важно от миналото.

В бизнес плана е необходимо да правите това, което има смисъл и което лично ви удовлетворява. Творческите проекти могат да достигнат своя връх, а интуицията ви може да ви покаже правилната посока.

Здравето е свързано с емоционалното ви състояние, така че не потискайте чувствата си. Колкото повече си позволявате да бъдете честни, толкова по-лесно ще бъде да възстановите вътрешния си баланс.

Лъв

За вас това пълнолуние осветява областта на дома, семейството, личния живот и вътрешната сигурност. Възможни са важни ситуации в семейството, разговори за миналото или решения, свързани с жилището.

В любовта може да възникне нужда от по-голяма емоционална сигурност. Може да видите по-ясно кой ви дава чувство на мир и кой ви изтощава или ви кара да се връщате към стари модели.

В бизнес план може да има напрежение между кариерата и личния ви живот. Може да се наложи да решите къде наистина искате да инвестирате енергията си. Здравето може да реагира чрез умора, напрежение или чувство на емоционално претоварване.

Това пълнолуние ви напомня, че не е достатъчно да блестите отвън, ако нямате вътрешен мир. Време е да подредите основите си.

Дева

Това пълнолуние набляга на комуникацията, решенията, разговорите, информацията и взаимоотношенията с близките ви. Това, което е било премълчавано, сега може да излезе на повърхността.

В любовта е важно да се говори ясно, но не грубо. Честният разговор може да донесе изцеление, особено ако от известно време чувствате, че нещо не е казано напълно.

На бизнес фронта са възможни важни новини, споразумения, преговори или промени в начина ви на работа. Може да получите информация, която променя гледната ви точка върху дадена ситуация.

Здравето е свързано със стрес, мисли и вътрешно напрежение, така че е важно да не се прекалява с анализа до степен на изтощение. Това пълнолуние ви моли да се доверите на интуицията си, а не само на разума си. Думите носят тежест сега, така че избирайте такива, които отварят, а не затварят врати.

Везни

Това пълнолуние отваря теми за пари, лични ценности, сигурност и самочувствие за вас. Можете да видите по-ясно колко цените себе си и дали това си личи чрез вашите взаимоотношения, работа и решения.

В любовта може да възникне въпросът за баланса - дали давате твърде много и получавате твърде малко, или може би сте се съгласили твърде дълго на нещо, което не ви удовлетворява отвътре.

На бизнес фронта са възможни решения, свързани с доходи, разходи, инвестиции или промяна на приоритетите. Може би ще осъзнаете, че сигурността не е само въпрос на пари, а и на чувството, че живееш в хармония със себе си.

Здравето може да реагира чрез изтощение, ако постоянно се опитвате да угодите на всички. Тази лунна светлина ви напомня, че мирът започва, когато спрете да поставяте себе си на последно място.

Скорпион

Това е вашето пълнолуние, така че може да го усетите по-силно от повечето други зодии. То осветява вашата идентичност, тялото ви, личните ви избори и начина, по който се представяте пред света.

В любовта има интензивни емоции, но също така и нуждата да бъдете напълно честни със себе си. Може вече да не сте в състояние да се преструвате на спокойни, ако нещо дълбоко във вас се променя.

В бизнес план може да почувствате нужда да поемете повече контрол над пътя си, но също така да се освободите от това, което вече не ви подкрепя. Възможно е решение, което да промени посоката ви или начина, по който се отнасяте към другите.

Здравето изисква регенерация, почивка и емоционално облекчение. Това е момент на личностно пробуждане, но и възможност да оставите старата версия на себе си зад гърба си.

Стрелец

Това пълнолуние активира областта на вашето подсъзнание, окончанията, вътрешните процеси и всичко, което може би не сте готови да покажете на другите веднага.

В любовта може да се отдръпнете, за да разберете по-добре какво чувствате. Може да възникнат спомени, сънища или ситуации, които ви връщат към неразрешени емоции от миналото.

В бизнес план това не е най-подходящото време за вземане на прибързани решения, а по-скоро за наблюдение, подготовка и довършване на това, което вече е към своя край. Може би ще осъзнаете, че имате нужда от различен ритъм или повече пространство за себе си.

Здравето изисква почивка, сън и психическа релаксация. Тази лунна фаза ви кани да забавите темпото и да се вслушате във вътрешния си глас. Не е нужно да знаете всички отговори веднага; достатъчно е да осъзнаете какво вече не искате да носите със себе си.

Козирог

Това пълнолуние осветява вашите приятелства, социални кръгове, екипи, планове и дългосрочни желания. Можете да видите по-ясно кой наистина ви подкрепя и кой присъства само повърхностно

В любовта се отварят теми за съвместно бъдеще, планове и емоционална сигурност. Ако връзката има здрава основа, вече можете да говорите по-зряло и конкретно.

На бизнес ниво, промените могат да настъпят в рамките на екип, организация или проект. Може би приключвате фаза на сътрудничество или решавате с кого искате да градите следващия път.

Здравето е свързано с нивото на отговорност, което носите, така че внимавайте да не поемате бреме, което не е ваше. Това пълнолуние ви напомня, че успехът не е просто индивидуално пътуване, а и въпрос на хората, с които се обграждате. Изберете тези, с които растете.

Водолей

Това пълнолуние поставя акцент върху кариерата, обществения живот, статуса и дългосрочните ви цели. То може да бъде кулминацията на бизнес процес, важно решение или момент, в който виждате по-ясно накъде ви води настоящата ви посока.

В любовта може да се наложи да балансирате личния си живот със задълженията си, тъй като твърде големият външен натиск може да повлияе на интимността.

В бизнес план това може да е важен момент на признание, завършване на проект или промяна в отношенията с властите. Може да почувствате, че е време да поемете по-сериозно отговорност за това, което искате да постигнете.

Здравето може да реагира чрез стрес, напрежение и умора, ако постоянно се опитвате да бъдете силни. Тази лунна зодия ви напомня, че успехът има смисъл само ако не се изгубите по пътя към него.

Риби

За вас това пълнолуние отваря сферата на по-широки възгледи, учене, пътувания, духовност и личен смисъл. Може да почувствате силна нужда да се освободите от стари вярвания и да погледнете на живота от различна гледна точка.

В любовта търсите по-дълбока връзка, честност и усещане, че връзката има душа. Повърхностните взаимоотношения няма да са ви достатъчни сега.

В бизнес план може да мислите за образование, промяна на посоката, работа в чужбина или проект, който ви отвежда отвъд познатите ви граници. Възможно е някое осъзнаване да ви подтикне да помислите по-сериозно за бъдещето.

Здравето е свързано с вашето психическо и духовно състояние, така че всичко, което възстановява вярата, мира и вдъхновението, е особено полезно за вас. Това пълнолуние носи растеж, но и освобождение от вярвания, които са ви спъвали твърде дълго.