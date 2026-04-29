"Това не е правилният път": Маестро Тодоров за петицията в негова подкрепа да остане министър

"Снощи видях петиция за моето оставане в Министерството на културата. Искрено благодаря за доверието и подкрепата към всички, които са я инициирали. Въпреки това смятам, че подобна инициатива не е правилният път." Това написа в профила си в социалните мрежи служебният министър на културата Найден Тодоров по повод спекулациите в публичното пространство относно бъдещия редовен министър на поста. Припомняме ви, че писмо в подкрепа на маестро Тодоров се появи след фалшивата подписка, която пък се "обявяваше" против продуцента Евтим Милошев.

"В продължение на десетилетия културата в България често остава в периферията на политическите приоритети - разглеждана повече като разход, отколкото като стратегически ресурс. В тази среда ролята на министъра на културата е силно зависима от подкрепата на министър-председателя и министъра на финансите. Затова е важно този избор да бъде на управляващите – за да има реални възможности за действие. Министър без такава подкрепа, дори с най-добри намерения, трудно може да постигне необходимите резултати. Затова още веднъж благодаря за отношението, но вярвам, че подобни петиции не допринасят за устойчиво решение за сектора", пише Тодоров.

Бъдещето на ведомството

Служебният министър подчерта, че през последните три години работи върху проект за Стратегия за развитие на българската култура.

"Не успяхме да стигнем до етап на обществено обсъждане, но в следващите дни ще споделя синтезиран вариант, който да послужи като основа за разговор - кои приоритети са важни и как да бъдат развити. Убеден съм, че приемането на такава стратегия е много по-значимо от това кой заема дадена позиция. Истинската нужда на сектора не е от конкретни личности, а от ясна посока, подкрепена с политики и последователни действия. Ако имаме обща визия и работеща рамка, въпросът „кой е министър“ ще бъде второстепенен", пише още Тодоров и призовава усилията ни бъдат насочени към изграждането на тази посока - към културата като дългосрочна политика за развитието на България.

