Риск от празни колонки: Румъния може да остане без гориво точно по празниците

29 април 2026, 14:15 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Цената на дизела в Румъния може отново да достигне 10 леи (1,96 евро) през следващите дни, а някои бензиностанции може временно да останат без гориво, предупреждават местни експерти. Като основни причини те посочват кризата в Близкия изток, напрежението на международния петролен пазар, големите ценови разлики между мрежите и превантивните доставки.

ОЩЕ: Бирата в Румъния не върви: Пазарът е на историческо дъно

„Празникът 1 май идва с повишения на цените и потенциален местен недостиг, което би трябвало да привлече бдителността на тези, които напускат домовете си. Въпросът не е дали дизелът ще поскъпне, а колко бързо“, каза президентът на Асоциацията за интелигентна енергия (AEI) Думитру Кисалица.

По думите му пазарът на петрол отново е навлязъл в рискова зона и ефектите от това вече се усещат в джобовете на румънските шофьори.

„Румъния не контролира цената на горивото. И през следващата седмица посоката ще е само една – нагоре“, добави той.

ОЩЕ: Метрото в Букурещ поскъпва сериозно

Бензинът е поскъпнал с до 0,15 леи/литър (0,03 eвро), а дизелът – с до 0,37 леи/литър (0,07 евро). В сравнение с миналата седмица, дизелът вече не се предлага в нито една верига бензиностанции за под 9 леи (1,76 евро), показва проверка на БТА.

Цените на горивата отбелязаха значително увеличение през март 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година, а Румъния е втората страна в Европейския съюз, в която се наблюдава такова увеличение на цените, обяви наскоро Евростат.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Румъния цени на горивата
