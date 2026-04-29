Синовете на Джони Велинов надъхаха ЦСКА преди мача с Лудогорец: "Сектор Г е сърцето, което не спира да бие"

В последното дерби между ЦСКА и Левски фенововете на "червените" в сектор Г направиха впечатляваща хореография за покойната легенда на "червените" Георги Велинов. Те загубиха срещата с 1:3, като сред основните причини беше състава, на който Христо Янев заложи. След срещата част от почитателите на "армейците" възроптаха силно срещу старши треньора за това му решение. Но то бе взето с една цел - звездите на ЦСКА да са свежи за реванша от 1/2-финалите за Купата на България срещу Лудогорец.

"Днес повече от всякога трябва да сме заедно"

В духа на срещата от ЦСКА вече призоваха феновете за обединение. От своя страна синовете на Джони Велинов - Мартин и Венци Велинови изказаха благодарността си към ЦСКА. Те също призоваха за единност между феновете и отбора в публикация в социалните мрежи: "Благодарим от сърце за всичко! Подкрепата ви е безценна за нас. Днес повече от всякога трябва да сме заедно – силни, единни и истински. Задължителна победа днес! Сектор Г е сърцето, което не спира да бие за ЦСКА! ЦСКА не е просто отбор. ЦСКА е институция, история, семейство".

Христо Янев трябва да оправдае решението си

Както ЦСКА, така и Лудогорец влизат в реванша на 1/2-финалите след загуба. "Орлите" допуснхаа поражение от ЦСКА 1948 с 1:2 в първия си мач от плейофите в Първа лига. Разликата е, че Пер-Матиас Хьогмо заложи на обичайните си титуляри в срещата и това със сигурност ще даде отражение в мача срещу ЦСКА. А за Христо Янев класирането на финал е изключително важно, тъй като трябва да оправдае решението си да запази основните си футболисти.

