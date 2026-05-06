Ретрограден Плутон от 6 май - какво ще донесе на всяка зодия

Ретроградният Плутон се развива различно за всеки зодиакален знак през седмицата от 4 до 10 май 2026 г., но основното му послание е споделено: обърнете се навътре, наблюдавайте честно и позволете на трансформацията да започне отвътре.

С преминаването на Плутон в ретрограден режим във Водолей в сряда, енергията му става по-малко външна и по-интроспективна, отваряйки мощно пространство за вътрешна промяна.

Тази седмица не започва изолирано. Тя носи емоционалния остатък от скорошното пълнолуние в Скорпион , фаза, която разпалва интензивност, истина и дълбоко емоционално осъзнаване.

Сега, когато Луната се премества в Стрелец , има фина, но забележима промяна. Атмосферата се изсветлява. Усещането за движение напред се завръща. Усеща се като началото на нова глава, оформена от току-що разкритото.

До вторник, 5 май, Луната навлиза в Козирог , връщайки фокуса към реалността. Приземен. Практичен. Директен. Тук избягването става видимо. Отговорностите, които може би са били отложени, започват да изискват внимание.

Със Сатурн като управляваща сила зад тази енергия, има ясно очакване: поемете отговорност. Пристъпете към действие. Следвайте целта.

И все пак не става въпрос за натиск без подкрепа. Същата енергия, която изисква отговорност, осигурява и структура, дисциплина и способност за справяне с възникващите проблеми. Тук е налична сила – стабилна, надеждна и тихо овластяваща.

С напредването на седмицата, Луната преминава във Водолей в петък, 8 май, въвеждайки по-лека, по-експанзивна динамика. Отново има движение, но този път чрез връзка.

Разговорите се задълбочават. Идеите текат по-свободно. Има обновена откритост в начина, по който се отнасяме към другите, което създава пространство за честност, обмен и свежи перспективи. Това влияние на Водолея внася яснота в комуникацията.

Насърчава изразяването без прекалено обмисляне и свързването без емоционална тежест. Това е момент да се говори, да се споделя и да се слуша с по-голяма осъзнатост.

Като цяло, седмицата носи многопластов ритъм: емоционална истина, основана на отговорност и накрая, отворена връзка. Процес, който започва отвътре, стабилизира се чрез действие и се разширява чрез взаимодействие.

Овен

Седмицата започва с инерция. В понеделник, когато Луната в Стрелец се подравни с Марс в Овен, нещо във вас се разширява. Визията ви става по-голяма. Амбицията ви се усеща по-остра. Това, което някога е изглеждало далечно, сега се усеща възможно по-близо, отколкото сте си мислили.

Но само енергията не е достатъчна. Посоката е важна.

Това е момент да се стремите по-високо, да, но също така да обосновете идеите си в ясен и изпълним план. Ако работите за нещо смислено, очаквайте напредък. Не случаен напредък, а такъв, който идва от намерение и фокус.

С преминаването на Луната в Козирог, темпото се променя. По-бавно. По-обмислено. Това не е време за импулсивни решения или прибързани начала. Време е за структура. За дисциплина. За усъвършенстване на това, което вече сте започнали.

Търпението се превръща във ваше предимство. Стратегията се превръща във вашата сила. Това, което изграждате сега, има потенциал да издържи, но само ако му дадете времето, което заслужава.

Телец

С натрупването на повече планетарна енергия във вашия знак, нещо се установява във вас. Чувство за спокойствие. Тиха увереност, която се изгражда отвътре навън.

Луната в Стрелец ви насърчава да се доверявате по-дълбоко на себе си. Не сляпо, а съзнателно. Тя ви кани на размисъл, възможност да погледнете назад към наученото, особено чрез дългото и трансформиращо влияние на Уран във вашия знак.

Там има мъдрост. Трудно спечелена, но ценна.

До вторник, когато Луната навлезе в Козирог, фокусът ви се изостря. Започвате да виждате резултатите от усилията си по-ясно. Има нещо, с което да се гордеете, дори ако напредъкът ви се е струвал бавен.

С влиянието на Марс и Сатурн върху темпото ви, нещата може да не се движат бързо, но ще се движат стабилно. И това е по-важно.

Не бързаш. Ти строиш.

Близнаци

Във вашия свят на взаимоотношения се разгръща промяна, която може да ви се стори едновременно вълнуваща и обезпокоителна. С влиянието на Уран върху вашия знак, има тласък към истина и яснота, които пробиват илюзията.

Пълнолунието от миналата седмица вече разкри нещо важно. Може би скрита истина. Може би промяна в перспективата. Така или иначе, сега виждате нещата по различен начин.

Тази седмица ви моли да отговорите честно.

Ако във вашите взаимоотношения възникне напрежение, избягвайте да го избягвате. Говорете. Бъдете директни. Не груби, но ясни. Истинските разговори може да ви се сторят неудобни в началото, но те създават пространство за разрешаване на спора и разбирателство.

До петък, когато Луната навлезе във Водолей и се подравни с Венера във вашия знак, енергията омекотява. Комуникацията става по-лесна. Има повече откритост, повече поток, повече желание за свързване.

Спокойствието се завръща, но този път то е изградено върху истина, а не върху предположения.

Рак

Започва да се оформя промяна. В началото тиха, но неоспорима. Това е вашият момент да обърнете страницата и да продължите напред с яснота.

До вторник, когато Луната навлезе в Козирог, фокусът ви се изостря около решенията. Вече не се въртите в кръг около проблема, а сте готови да го разрешите. Практични. Спокойни. Решителни. Нищо не се усеща недостижимо, когато го подхождате с намерение.

Юпитер във вашия знак продължава да повишава емоционалната ви интелигентност, превръщайки дипломацията ви в един от най-силните ви инструменти. Знаете как да се справяте с деликатни ситуации. Усещате от какво се нуждаят другите. И тази седмица това осъзнаване работи във ваша полза.

Ако стресът започне да се натрупва, облекчението идва към края на седмицата. В петък Луната във Водолей образува хармонична връзка с Уран в Близнаци, предлагайки свежа перспектива. Започвате да виждате по-умни и по-ефективни начини за управление на времето и енергията си.

Малките корекции правят голяма разлика. И изведнъж всичко се получава по-добре.

Лъв

Седмицата започва с по-лека, по-игрива енергия. Има движение. Любопитство. Желание да се насладите на момента, вместо да го обмисляте прекалено много.

С Луната в Стрелец, свързваща се с Уран в Близнаци, спонтанността поема водеща роля. Плановете могат да се променят, но по начин, който е вълнуващ, а не разрушителен. В гъвкавостта има радост.

Вашите взаимоотношения, особено романтичните, се възползват от тази енергия. Времето, прекарано заедно, се усеща смислено, лесно и освежаващо, особено когато Луната се премести във Водолей по-късно през седмицата.

Това е моментът да се отворите. Споделете какво чувствате. Изразете себе си без да се сдържате. Независимо дали чрез разговор или дори писане, даването на форма на емоциите ви създава по-дълбока връзка.

В същото време, Луната в Козирог въвежда по-фокусирана енергия. Ако сте искали да развиете умение или да усъвършенствате творчески талант, това е вашият шанс. Дисциплината става достъпна. Структурата подкрепя вашето израстване.

Може да се появят и насоки. Ментори, обратна връзка, конструктивни съвети, ако сте готови да ги приемете, те могат да повишат напредъка ви по начини, които не сте очаквали.

Дева

Седмицата започва с нежно напомняне: забавете темпото.

С Луната в Стрелец, има покана да се отдръпнете от постоянната продуктивност и да се свържете отново със себе си. Почивката не е разсейване, тя е необходима. Грижата за вашето благополучие е част от вашето равновесие, а не отделна от него.

Прекарването на време с любими хора е подхранващо, но тази енергия също така ви подканва да обърнете част от тази грижа навътре. Да се ​​​​опитате със себе си. Да забележите от какво имате нужда, а не само какво очакват другите от вас.

Скорошни влияния може да са ви тласнали към отговорност, структура и ефективност. И макар че това си има своето място, тази седмица въвежда нещо различно. Удоволствие. Лекота. Радост.

Не като бягство, а като нулиране. Шанс да се свържете отново с това, което наистина ви кара да се чувствате добре. Да се ​​наслаждавате, без да анализирате. Да преживявате, без да премисляте.

Защото понякога най-продуктивното нещо, което можете да направите... е просто да си позволите да се чувствате спокойно.

Везни

С няколко планети, които все още се движат през Овен, фокусът естествено се измества към вас. Може да се почувствате по-видими от обикновено. По-изложени на показ.

Вашите емоции, реакции и вътрешни процеси не са толкова лесни за скриване или прикриване. И това не е случайно.

Този период изисква честност. Не изпипаната, а истинската. Такава, която изисква да се изправите пред онова, което е било тихомълком отблъсквано или избягвано.

В началото на седмицата Луната в Стрелец носи усещане за освобождаване. Комуникацията протича по-лесно. Разговорите се усещат по-леки, по-открити, по-директни. Става по-лесно да изразите това, което сте потискали в себе си, и да се свържете с другите, без да обмисляте прекалено всяка дума.

С напредването на седмицата, Луната във Водолей измества фокуса ви навътре, но по освежаващ начин. Тя създава пространство. Пространство за дишане, за откъсване от емоционалната интензивност и за повторно свързване с това, което ви носи радост.

Хобита, творчески начини за изразяване, прости удоволствия - всичко това се превръща във вашето нулиране. Напомняне, че балансът не е само в управлението на взаимоотношенията, но и в поддържането на собствената ви вътрешна хармония.

Скорпион

След емоционалната интензивност на скорошното пълнолуние във вашия знак, нещо започва да се утаява. Не напълно, но достатъчно, за да създаде яснота.

Тази седмица се усеща като нова глава. По-спокойна, но не по-малко важна.

Луната в Стрелец ви насърчава да промените перспективата си. Да се ​​отдръпнете от тежките мисли и да освободите модели, които вече не ви служат. Тук има възможност да продължите напред не като насилвате промяната, а като изберете различен начин на мислене.

По-лек. По-отворен. По-склонен да приеме това, което следва.

До петък, подкрепящата връзка между Уран и Луната носи обновена енергия. Отново има движение. Чувството за устойчивост се завръща. Чувствате се по-силни, по-способни да се справите с каквото и да ви предстои.

По-късно, когато Луната навлезе във Водолей, следва заземяващата енергия. Емоциите ви започват да се стабилизират. Това, което се е чувствало интензивно, започва да има смисъл. Вие възвръщате контрола не като потискате чувствата си, а като ги разбирате по-ясно.

Стрелец

Тази седмица носи рефлексивен тон, особено що се отнася до вашите взаимоотношения. С отшумяването на интензивността на скорошното пълнолуние, има място за обработка на това, което то разкри.

Може да ви дойдат на ум минали връзки. Стари модели, позната динамика, неотговорени въпроси. Не за да ви дърпат назад, а за да ви помогнат да разберете какво наистина искате да продължите напред.

Вземете това време сериозно. Не за да анализирате прекалено много, а за да получите яснота.

Какво ви е нужно от вашите взаимоотношения? Какво е в съответствие с това кой сте сега, а не кой сте бил преди?

До петък, когато Луната премине във Водолей, енергията ви се измества отново. Чувствате се по-съобразени с целите си, по-свързани с визията си за бъдещето. Има подновено чувство за мотивация, особено що се отнася до растежа и ученето.

Това е идеален момент да започнете нещо ново. Проект. Умение. Дори малка стъпка в посока, която сте обмисляли.

Напредъкът не е нужно да бъде драматичен. Просто трябва да започне.

Козирог

Вторник носи забележима промяна, тъй като Луната се премества във вашия знак. Темпото се променя. Нещата започват да се организират, както външно, така и вътрешно. След разпръснатата, бързо движеща се енергия, създадена от скорошното влияние на Овен, най-накрая възвръщате ритъма си.

Тук е мястото, където силата ти става видима.

Мислиш ясно. Действаш целенасочено. Започваш да подхождаш към ситуациите структурирано, вместо с реакция. Това, което се е усещало като хаотично, сега става управляемо, стъпка по стъпка.

Това е идеалният момент да прегледате плановете си. Вижте какво работи и какво не. Коригирайте, където е необходимо. Прецизирайте посоката си. И ако нещо вече не е в съответствие, не се колебайте да започнете отново.

Да започнеш отначало не е провал. За теб това е стратегия.

До петък, когато Луната се премести във Водолей и се свърже с Уран в Близнаци, по-лека и по-гъвкава енергия навлезе във вашата рутина. Има място за иновации, за промяна на моделите, за да опитате нещо различно.

И най-важното, да поискате подкрепа, когато е необходима. Не е нужно да се справяте с всичко сами.

Водолей

Тази седмица отваря творческа врата. В началото деликатна, но мощна, щом стъпите в нея.

Луната в Стрелец носи вдъхновение. Идеите текат по-лесно. Чувствате се привлечени от изразяване, независимо дали чрез изкуство, писане, музика или просто мислене по по-изобретателен начин.

Има усещането, че нещо иска да бъде създадено чрез теб.

С напредването на седмицата тази енергия се засилва. До петък, когато Уран в Близнаци се подравнява с Луната във вашия знак, умът ви се електрифицира от възможности. Нови идеи се появяват бързо. Връзки се формират там, където преди не е имало такива.

Това е моментът да се доверите на своята оригиналност.

Не филтрирайте твърде много. Не прекалявайте с анализа на резултата. Оставете креативността да ви води, дори и да ви се струва нестандартна или неочаквана.

Това не е просто вдъхновение, а активиране. Шанс да повишите визията си и да изследвате нови посоки, които са в съответствие с това, в което се превръщате.

Риби

Тази седмица фокусът ви е върху растежа, особено в кариерата или общественото ви развитие. Има усещането, че усилията ви се виждат по-ясно.

С Луната в Стрелец, вашите таланти излизат на преден план. Това, което знаете, какво сте изградили, на какво сте способни, всичко става по-видимо, както за вас самите, така и за другите.

Тук има възможност да се направи крачка напред с увереност.

Сезонът на Телец ви подкрепя, като подчертава вашата надеждност и постоянство. Тези качества може да не винаги изглеждат драматични, но са мощни. Те изграждат доверие. Те създават дългосрочен успех. Хората забелязват.

Ако учите, градите репутация или работите за постигане на цел, която изисква признание, това е благоприятен момент. Напредъкът може да не се усеща мигновен, но е постоянен и реален.

В същото време е важна осъзнатостта. С повишената видимост идва и отговорността. Бъдете внимателни какво споделяте, как се представяте и къде насочвате енергията си.

Виждат те. И това, което показваш сега, има потенциала да оформи това, което предстои.