Самотата приключва за 3 зодии след 24 май 2026

След 24 май 2026 самотата приключва за три зодиакални знака. По време на нарастващата луна в Дева, нашите взаимоотношения заемат централно място. Винаги, когато имаме нарастваща луна, знаем, че градим нещо. В този случай връзка. Сега просто трябва да съберем смелост да направим първата крачка.

За щастие, по време на тази лунна светлина в Дева, свързването с другите има дълбок смисъл. Ако искаме да се отървем от тази самота, тогава трябва да положим усилия. Ние обаче сме в добро настроение и вярваме, че връзките са някъде там и ни чакат.

Рак

Идва момент, в който просто не можете да понесете факта, че прекарвате толкова много време сами. Въпреки че обичате да сте сами, истината е, че понякога това ви кара да се чувствате малко самотни. Не винаги, но достатъчно, за да знаете, че имате нужда от промяна.

Нарастващата Луна в Дева ви помага да разберете, че можете или да се самосъжалявате, или да направите нещо по въпроса. Вие, Раци, избирате второто. Не сте от хората, които седят безучастно и се чувстват тъжни за нещо, което е под ваш контрол.

С нарастването на Луната нарастват и вашите смелост и самочувствие. Реалността е, че не сте изключени от нищо. Държали сте се в периферията, но не повече. В неделя решавате, че е време да разчупите тази черупка и да оставите чувствата си на самота в миналото.

Везни

Дори в самотата си, вие все още сте заобиколени от хора, Везни. Но сте започнали да забелязвате, че ги държите на една ръка разстояние. Самотата, която чувствате, е самоналожена.

Вие сте този, който държи хората настрана, но всичко това се променя по време на Нарастващата Луна в Дева. В неделя ще проведете задълбочен разговор с някой нов и изведнъж ще осъзнаете ценността на връзката.

Имате много общи неща с този много интересен човек и ако бяхте запазили дистанция, никога нямаше да разберете. Сега се чувствате вдъхновени и сякаш можете да се върнете към ритъма на живота си.

Водолей

Не обичате да признавате, че се чувствате самотни, нито на себе си, нито на някой друг. Чувствате, че имате твърде много хубави неща в живота си, за да сте самотни, и въпреки това понякога се чувствате точно така.

Копнеете за смислена връзка с някого, за когото знаете, че няма да ви нарани. По-голямата част от самотата ви идва от факта, че се страхувате да бъдете наранени, както сте били в миналото.