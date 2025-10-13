Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 13-19 октомври 2025

Седмичният хороскоп с една карта таро за всяка зодия е тук за седмицата от 13 до 19 октомври 2025 г. Венера навлиза във Везни и завършваме последната седмица на Слънцето във Везни. Луната ще пътува от Рак към Везни, така че ще се фокусираме върху дома, външния си вид, ежедневието, свързано със здравето и благополучието, както и върху интимните си отношения. Нашата колективна карта таро за всички тази седмица е Влюбените, обърнати, която ви насърчава да оцените живота си, без да се сравнявате с другите.

Не позволявайте чувството, че нещо липсва, да ви накара да се промените; вместо това, преразгледайте нещата от практическа гледна точка. Нека животът ви има смисъл и се стремете да работите върху себе си, защото това е, което ви носи щастие. А сега, към седмичното четене на карти таро за всеки астрологичен знак.

Седмична карта таро за Овен: Асо на чашите

Уау, Овни, виж се! Седмицата е пълна с любовна енергия. Асото на чашите, като твоята седмична карта таро, разкрива нещо специално за бъдещето ти и е свързано с романтика, партньорство и ново начало.

Слънцето е поставило акцент върху вашите взаимоотношения, особено тези, свързани с любовта. Въпреки че Слънцето ще напусне вашия зодиакален знак следващата седмица на 23 октомври, Венера ще бъде във Везни, добавяйки последните щрихи към романтиката. Очаквайте нещо магическо да се разкрие.

Може би ще срещнете своята сродна душа или ще откриете специална връзка с човека, с когото сте, което ще ѝ позволи да се задълбочи. Използвайте тази седмица, за да развиете взаимоотношенията си. Излизайте и общувайте.

Седмична карта таро за Телец: Умереност

Телец, Умереността означава търпение. Да се ​​научите да бъдете търпеливи към себе си е добра отправна точка тази седмица, тъй като Слънцето и Венера са в съответствие с целите за здраве и благополучие.

Възползвайте се максимално от това време в живота си, като прегледате какво трябва да направите, за да станете най-здравословната версия на себе си в бъдеще. Можете да започнете, като поговорите с някого за това, което искате да постигнете. Тази седмица си създайте малка рутина, която включва новите ви цели.

Седмична карта таро за Близнаци: Колесницата, обърната

Близнаци, ще бъдете скрити през цялата седмица, докато Слънцето разгорещява романтичния ви живот, а Венера навлиза във Везни. Колесницата, обърната, разкрива изкачване нагоре, но пътят към разрешаването не е бягство.

Може да се чувствате уязвими, когато обсъждате емоциите си с други хора. Ако сте били наранявани в миналото, може да ви се струва, че откриването им е голям риск. Не искате да бъдете наранени.

Но трябва да се придържате към това, което правите, докато не го завършите. Ако имате нещо да кажете, бъдете отворени за него.

Седмична карта таро за Рак: Асо мечове, обърната

Ракът, Асът на мечовете, обърнат, се отнася до семейството и домашния ви живот. Всъщност тази тема ще присъства през останалата част от месеца, така че обърнете голямо внимание на случващото се тази седмица.

Тъй като тази карта е обърната, трябва да бъдете особено внимателни, когато изразявате чувствата си, особено в емоционално натоварени моменти. Възможно е да има някои проблеми с яснотата и може да не разберете напълно от какво се нуждаете, докато ситуацията не бъде разрешена.

Тази седмица отделете време и помислете какво се надявате да постигнете.

Седмична карта таро за Лъв: Асо на жезлите

Лео, дръж очите си отворени и слушай внимателно колкото можеш повече. Според Аса на жезлите, ти си на прага на ново начало.

Тази седмица може да ви е много по-лесно да четете между редовете, тъй като Слънцето и Венера ще подобрят комуникативните ви умения. Може да имате нещо важно да кажете, което засяга голям брой хора, чрез социалните медии, писмено или на среща.

Изберете думи, които са безпристрастни и справедливи. Помислете как искате да формулирате посланието си и помислете за целта си. Използвайте това време, за да преследвате мечтите си. Ако ще започвате отначало или ще правите нещо, което никога преди не сте правили, тогава защо да не изберете радостта да бъде в основата на това?

Седмична карта таро за Дева: Шест мечове, обърната

Дева, може би се чувствате заседнали в живота в момента и причината може да е свързана с парите. С влизането на Венера във Везни в понеделник обаче, финансовите въпроси ще започнат да се подобряват. Това, което трябва да знаете от обърнатата Шестица на мечовете, е, че промяната винаги ще носи някои предизвикателства.

Дори когато искате ситуацията да е различна, сбогуването с това, което вече знаете, може да ви накара да се чувствате уплашени. Важното е да се откъснете от емоциите, които ви спъват. Вместо това, действайте според това, което знаете, че ще ви отведе там, където трябва да бъдете.

Тази седмица ще се отвори врата за вас, но трябва да изберете да минете през нея.

Седмична карта таро за Везни: Йерофантът

Това е вашата седмица, Везни! Венера навлиза във вашия знак и тъй като планетата на любовта ви управлява, блясъкът ви е зад ъгъла. Ще започнете да привличате вниманието на другите заради сияещата си природа, естествено въплъщавайки този „той“ фактор.

С приключването на сезона на вашите рождени дни тази седмица, е чудесен момент да освежите визията си или да прегледате дрехите си, за да определите единствената отличителна дреха, от която се нуждаете, за да издигнете гардероба си на следващото ниво.

Таро картата Йерофант е напомняне, че подобряването не означава, че трябва да преобразите света си изцяло. Започнете с малко и вижте как се чувствате.

Седмична карта таро за Скорпион: Деветка жезли

Скорпион, две думи най-добре описват енергията на тази седмица: Краят. Деветката на жезлите е за трудности, които ви подтикват да преосмислите бъдещето си и да предизвикат промяна. Никога не бива да сте толкова отдадени на това как нещата се правят по определен начин.

С преминаването на Слънцето през Везни, ще усетите енергийната промяна в живота си и това ще ви доведе до момент на затваряне. С навлизането на Венера във Везни в понеделник, тази седмица бихте могли или да спечелите, или да загубите пари; и в двата случая ситуацията ще ви се стори трудна и може да ви накара да осъзнаете каква искате да бъде следващата ви житейска глава.

Научете повече за това кой сте и какво можете да постигнете. Позволете на най-предизвикателните глави в живота да ви покажат точно какъв воин сте.

Седмична карта таро за Стрелец: Деветка чаши

Стрелец, темата за тази седмица ще се съсредоточи върху вашите разширени взаимоотношения и социалната ви мрежа. Деветката чаши символизира красиво желание или сбъдната мечта.

Тази седмица ще почувствате по-силна връзка и по-дълбоко чувство за ценност, идващо от хората в живота ви, на които държите. Венера и Слънцето във Везни наблягат на любовта и присъствието, така че се постарайте да се свържете с хората и да им покажете, че ви е грижа.

Животът ви се развива добре. Очаквайте тази седмица едно много специално чудо да се сбъдне в живота ви и то може да дойде от човек, когото вече познавате.

Седмична карта таро за Козирог: Четворка жезли, обърната

Козирог, може да се почувствате изпитани тази седмица и да трябва да работите усилено, за да постигнете всичко, което правите. Вашата карта таро, Четворката на жезлите, обърната, подчертава взаимоотношенията като източник на емоционално напрежение, белязано от забавяния.

Със Слънцето и Венера във Везни, ще трябва да се държите мило с другите. Ако обаче се отнесат зле с вас, нещата могат бързо да се обърнат и да се обърнат в положителна светлина.

Дисхармонията може да доведе до липса на баланс във взаимодействията ви с другите. Може да възникне конфронтация. Говорете срещу несправедливостта или възприеманата заплаха справедливо и с отворен ум и сърце.

Седмична карта таро за Водолей: Седем пентакли, обърната

Водолей, не искате да бягате от проблемите си, но тази седмица може да почувствате, че това е най-добрият начин да се справите с тях. Седемте пентакли, обърнати, ви насърчават да се справите директно с напрежението, вместо да се надявате, че то ще изчезне, ако го игнорирате.

Когато имате нужда от облекчение от стреса, всичко в живота сякаш се движи с по-бавно темпо. В резултат на това може да се чувствате разочаровани. С Венера и Слънцето във Везни, идеята за почивка или мини-бягство се проявява във вашата чувствителност. Желанието за почивка е валиден отговор на стреса, но намирането на решение, което е в съответствие с вашата личност и нужди, е най-добрият подход.

Седмична карта таро за Риби: Кралица на чашите

Риби, ти си толкова нежен и тих дух и когато животът ти се струва малко напрегнат, искаш да разбереш как да го подобриш. Слънцето и Венера във Везни извеждат на преден план нуждата ти да контролираш резултатите, което може да е трудно, ако работиш с други хора.

Отворете сърцето си за това, което другите хора казват, дори ако техните идеи не съвпадат с вашата собствена версия на истината. Кралицата на чашите можете да бъдете вие: човек, който е овладял чувствата си.

Може да чувствате, че не можете да се свържете с тях в момента, но се доверете на сърцето си да ви води по пътя.