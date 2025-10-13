Войната в Украйна:

Хиляди стоки менте и цигари без бандерол конфискуваха в Хасково

13 октомври 2025, 12:18 часа 263 прочитания 0 коментара
Голям удар срещу контрабандата. Хиляди стоки с логото на популярни търговски марки и безакцизни цигари са конфискувани от служители на Областната дирекция на полиция в Хасково при проверка автобус с турска регистрация на Автомагистрала "Марица", съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Недекларирани стоки са регистрирани като собственост на двамата водачи и пътниците - румънски граждани. С протоколи нарушителите са предали на органите на реда за изземване общо 9458 артикула с надпис на запазени търговски марки, 5167 парфюмни води и 4600 къса цигари без бандерол от различни марки.

От пресцентъра на полицията в Хасково съобщиха и за разкрити от служители на районното управление в Димитровград стоки с лого на защитени търговски марки при проверка на микробус. В багажника на колата са открити 40 текстилни артикула. За техен собственик се е признала 46-годишна жена от Нова Загора, която ги е предала с протокол на разследващите.

Последните случаи, съобщени от полицията, за разкрити стоки имитации на световни марки в Хасково и Димитровград са от август тази година. Тогава бяха иззети парфюмни води с обозначения на популярни търговски марки, но без документи.

Спасиана Кирилова
