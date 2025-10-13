Войната в Украйна:

Още една звезда на Барселона отпадна за мача с България

13 октомври 2025, 12:30 часа 234 прочитания 0 коментара
Още една звезда на Барселона отпадна за мача с България

Нападателят на Барселона Феран Торес напуска лагера на националния отбор на Испания и няма да играе в световната квалификация срещу България във Валядолид утре, обявиха от Испанската футболна федерация.

Феран Торес има мускулни болки 

„След като изигра мача с Грузия в Елче, нападателят на Барселона се оплака от мускулни болки, което бе отчетено от медицинския екип на федерацията. Прегледите установиха мускулно пренапрежение, без свързана анатомична контузия“, написаха от федерацията.

Федерацията, която е поставена под напрежение от големите клубове и твърде натоварения календар, уточнява, че „не иска да поема рискова е даде приоритет на здравето на играчите“.

Феран Торес Барселона

Редица звезди на Испания са аут 

Феран Торес, който е използван като титуляр в Барселона от началото на сезона от треньора Ханзи Флик, изигра пълен мач срещу Грузия (2:0), което позволи на отбора да се доближи до класиране за световните финали през следващото лято.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Бившият нападател на Манчестър Сити влезе в дългия списък на отсъстващи за Испания, сред които са Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри, Дани Карвахал, Фабиан Руис, Дийн Хаусен и Дани Олмо.

Тази нова контузия ще оправдае критиките към селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, който бе обвинен от Ханзи Флик, че е използвал Ламин Ямал по време на предишния цикъл от мачове на националните отбори, въпреки контузията му в слабините.

ОЩЕ: Джентълменът на терена, който изигра над 600 мача без да получи жълт или червен картон

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Барселона Национален отбор по футбол Испания отбор Феран Торес Квалификации за Мондиал 2026 информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес