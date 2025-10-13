Още една звезда на Барселона отпадна за мача с България

Нападателят на Барселона Феран Торес напуска лагера на националния отбор на Испания и няма да играе в световната квалификация срещу България във Валядолид утре, обявиха от Испанската футболна федерация.

Феран Торес има мускулни болки

„След като изигра мача с Грузия в Елче, нападателят на Барселона се оплака от мускулни болки, което бе отчетено от медицинския екип на федерацията. Прегледите установиха мускулно пренапрежение, без свързана анатомична контузия“, написаха от федерацията.

Федерацията, която е поставена под напрежение от големите клубове и твърде натоварения календар, уточнява, че „не иска да поема рискова е даде приоритет на здравето на играчите“.

Редица звезди на Испания са аут

Феран Торес, който е използван като титуляр в Барселона от началото на сезона от треньора Ханзи Флик, изигра пълен мач срещу Грузия (2:0), което позволи на отбора да се доближи до класиране за световните финали през следващото лято.

Бившият нападател на Манчестър Сити влезе в дългия списък на отсъстващи за Испания, сред които са Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри, Дани Карвахал, Фабиан Руис, Дийн Хаусен и Дани Олмо.

Тази нова контузия ще оправдае критиките към селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, който бе обвинен от Ханзи Флик, че е използвал Ламин Ямал по време на предишния цикъл от мачове на националните отбори, въпреки контузията му в слабините.

