България заема уникално място сред нациите по световни медали в щангите

Вдигането на тежести, редом с борбата, са най-успешните спортове за България. Това е видно и от вечната класация на нациите по медали от световни първенства по вдигане на тежести. Миналата седмица Карлос Насар донесе 82-ра световна титла на България, стъпвайки за трети път на световния връх в трета различна категория. А с това общият брой медали за България от световни първенства нарасна до 229.

България е на 3-то място по медали от световни първенства по вдигане на тежести

Освен 82 златни медала, страната ни има и 82 сребърни и 65 бронзови отличия. С толкова голям брой световни медали България заема уникално място в класирането на нациите от световни първенства по вдигане на тежести. Позиционираме се на 3-то място за всички времена, като пред нас са единствено Китай с 349 медала (202 златни, 97 сребърни, 50 бронзови) и СССР със 274 медала (151 златни, 90 сребърни, 33 бронзови).

Още: С 16 кг по-ниско тегло: Карлос Насар щеше да е конкурентен дори и при 110-килограмовите на Световното

САЩ, Русия и Северна Корея са зад нас във вечната класация

Зад България пък са световни сили като САЩ със 133 медала (44 златни, 54 сребърни, 35 бронзови) и Русия със 121 медала (39 златни, 48 сребърни, 34 бронзови). В последните години щангите са доминирани от тоталитарната държава Северна Корея, която бе хегемон и на Световното 2025, и то с огромна разлика пред останалите. Азиатската страна заема 7-мо място във вечната класация сред нациите с 84 медала (27 златни, 30 сребърни, 27 бронзови).

Така изглежда класирането по медали от двубои. Иначе в класацията по медали от отделни движения и двубои топ 3 не се променя, но САЩ пада до 7-мо място, докато Русия, Северна Корея и Полша се нареждат съответно на 4-то, 5-то и 6-то място. Трябва да се отбележи и това, че в последните години България печели много по-малко медали, като обикновено е само едно отличие - благодарение на Карлос Насар, който грабна три световни титли за последните четири години.

Още: Карлос Насар скочи на шефа на щангите заради благодарностите към Пеевски: Получил съм 0 лева от федерацията, дори заплата не получавам