13 октомври 2025, 12:25 часа 288 прочитания 0 коментара
ПП за изборите в Пазарджик: ДПС изяде ГЕРБ, а Митов смени партията

В Пазарджик сме първа сила, "ДПС-Ново начало" втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях. "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата, ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове. Това заявиха от "Продължаваме промяната" (ПП) в своя позиция на страницата си във Facebook.

"Няколко неща станаха ясни в Пазарджик вчера", пишат от партията. Те обясняват, че ще имат двама общински съветници повече. "Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове", посочват от политическата сила. 

"Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало", смятат от партията.

От ПП отправят и критика към МВР, което според тях е "изцяло подчинено на купувачите на гласове". "Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията", коментират още от ПП.

Резултати

"ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски печели изборите за общински съветници в Пазарджик със 17.13% от гласовете, съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК) при обработени 100% от протоколите от изборния ден вчера. Втора политическа сила е ПП – ДБ с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10.74%, четвърта – "БСП – Обединена левица" със 7.42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%.

На шесто място са ГЕРБ с 6.16%, следвани от партия МИР с 3,86% и "Възраждане" – с 3,80%, се посочва в протокола на ОИК с окончателните резултати.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
