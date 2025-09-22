Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 22-28 септември

Седмичният таро хороскоп е тук за всички зодиакални знаци от 22 до 28 септември 2025 г. Енергията тази седмица се променя значително. Слънцето ще премине от земна Дева към ефирна Везни. Фокусираме се повече върху хората, отколкото върху нещата, които трябва да направим, за да протече животът ни гладко. Марс ще бъде в Скорпион, така че бъдете внимателни по отношение на властта и контрола, когато работите с други хора. Нашата колективна таро карта за всички е Умереност, която ви учи да бъдете търпеливи.

Тази седмица се стремете към златната среда. Намерете добър баланс между взаимоотношенията и нещата, които трябва да правите. Вместо да чувствате, че трябва да угаждате на другите, за да постигнете мир и хармония, стремете се към компромис. Нека сега видим какво още е подготвено за всичките дванадесет астрологични знака.

Таро карта на седмицата за Овен: Асо на чашите

Овен, вие сте склонни да поемате инициатива и да се справяте самостоятелно с личните си проблеми. Но вашата седмична карта таро е обещание за ново начало. Асото на чашите ви обещава емоционално прочистване. Има няколко начина да подходите към него.

Можеш да си поплачеш хубаво , Овни. Можеш да помолиш вселената да ти помогне да се учиш и да продължиш напред. Тази седмица можеш да се освободиш от всяка неизлекувана емоционална травма, може би като поговориш с терапевт.

Премахнете напомняния, като например стари текстови съобщения или токени, които ви държат заседнали в миналото. Освободете се с достойнство и не се страхувайте да започнете отново.

Таро карта на седмицата за Телец: Двойка пентакли

Тази седмица имате много задачи, Телеци. Двойката на Пентаклите е свързана с преструктуриране на графика ви, докато се стремите да се справите с различните задачи, които изискват вашето време и внимание.

Може да не ви харесва да знаете, че толкова много неща са в процес на подготовка и трябва да преценявате кои да приоритизирате всяка минута. Създайте си график, но бъдете гъвкави.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Магьосникът

Близнаци, използвайте този свой прекрасен ум. Таро „Магьосникът“ е за това да разберете какво работи за вас и ви помага да създадете живота, който искате.

Имате силата да проявите почти всичко, което е предназначено за вас, но със същата тази енергия можете да я отклоните. Така че, вместо да говорите негативно за нещата, които искате в бъдеще, говорете така, сякаш те вече са част от вашата реалност.

Ако можеш да си го представиш, можеш да го осъществиш.

Таро карта на седмицата за Рак: Осмица чаши, обърната

Рак, важно е да се грижиш за себе си. Осемте чаши, обърнати, са карта, която отразява интензивна емоционална енергия, често произтичаща от пренапрежение.

Поемаш работата, хората и грижите на света, а бремето е станало твърде тежко. Животът не е предназначен да те държи или ограничава. Той е предназначен да те повдигне и да ти даде способността да правиш нещата, които искаш.

Това бележи началото на постепенен процес за премахване на тежестите от живота ви. Поискайте помощ и делегирайте. Не се страхувайте да поискате помощ.

Таро карта на седмицата за Лъв: Деветка чаши, обърната

Лъв, целият свят е пред теб. Деветката чаши, обърната, представлява празнотата, която настъпва, когато светът ти е лишен от субстанция.

Може да се чувствате невероятно успешни, но в живота ви все още липсва нещо. Като лъв на зодиака, вие сте предназначени да се гордеете с това, което правите, а това изисква смелост.

Кои области от живота ви се случват без вашата пълна отдаденост? Къде може би живеете неавтентично?

Таро карта на седмицата за Дева: Пет мечове

Дева, ти си любовник, а не боец. Ти си човек, който се наслаждава на добър дебат от време на време, но предпочиташ мирен диалог, когато не си съгласен с другите.

Таро картата Пет мечове за седмицата казва, че конфликтът ще бъде неизбежен, така че се подгответе за известно напрежение. Той се случва винаги, когато са замесени хора, и е и възможност за растеж.

Въпреки че може да имате най-добри намерения, може да не получите простотата, за която копнеете. Може да се наложи да се сблъскате малко с други хора, но начинът, по който се справяте с конфликтите, ще окаже влияние. Стремете се да постигнете мир и единство и се опитайте да не приемате нещата лично.

Таро карта на седмицата за Везни: Пет чаши, обърната

Везни, нещо много специално се случва, когато прощавате на другите. Това също така ви позволява да започнете пътя на вътрешно изцеление и личностно израстване.

Обичате да виждате нещата от всяка гледна точка. Цените възможността да чуете какво мислят другите, така че това може да ви помогне да се свържете по-добре с тях. Тази черта на характера е това, което прави картата таро тази седмица, Пет чаши, обърната, добра за вас.

Тази седмица ще преминете през пътешествие на вътрешно изцеление и личностно израстване. Може да получите някои малки прозрения и да ги използвате, за да промените и коригирате собственото си мислене.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Десетка мечове, обърната

Скорпион, за някой, който често се свързва с власт и контрол, може да бъде объркващо, когато нещата се обърнат и вие сте този, който е контролиран от друг човек.

Може да се чувствате сякаш нечии мисли ви държат в капан. Може да се чудите дали можете да се измъкнете от чувството, че сте заглушени, защото сте себе си. Десетката мечове, обърната, е тук, за да ви помогне да видите, че това ще бъде болезнен процес, но не такъв, който няма край.

Началото на вашето бягство може да започне от място, където се чувствате слаби и по-малко способни. С времето обаче ще осъзнаете как всеки ден ви връща малки частици лична сила и контрол.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Тройка пентакли

Стрелец, ти обичаш да правиш нещата по твоя начин, а твоят начин често означава да го правиш сам. Може да не ти харесва идеята за групов проект или работа с някого в екип, тъй като си спомняш моменти, когато топката беше изпусната и познай какво? Трябваше да работиш сам. Загубеното време те притесняваше.

Тази седмица обаче се открива възможност за вас да видите сътрудничеството в нова светлина. Трите пентакли са обещаваща карта таро, в която ще намерите хора, които работят усилено с вас. Нещата се развиват добре и отношението ви към екипната работа става по-позитивно.

Таро карта на седмицата за Козирог: Десетка пентакли, обърната

Козирог, вие сте парична зодия и начинът, по който управлявате ресурсите си, е много важен за вас. Може би предпочитате да спестявате и инвестирате, вместо да харчите, което помага да си осигурите финансово сигурно бъдеще.

Вашата седмична карта таро, Десетката пентакли, обърната, е предупреждение за грешки, свързани с парите. Може да сте загрижени за това как отношението на вашето семейство към печеленето на пари влияе на живота ви.

Роднина може да поиска пари назаем от вас. Може да почувствате нужда да преоцените целите си, като се стремите към дългосрочни, а не към незабавни награди.

Водолей -Кралят на чашите

Водолей, харесваш, когато хората са честни. Предпочиташ да знаеш какво се случва, дори истината да е непривлекателна и неприятна. Ето защо си склонен да се фокусираш върху логическия аспект на ситуациите; емоционалният аспект може да бъде твърде неясен и труден за етикетиране.

Кралят на чашите, обърнат наобратно, е символ на емоционална нестабилност. Животът може да ви се стори объркващ тази седмица. Човек, с когото сте близки, може да ви изпраща противоречиви сигнали. Не правете Таро карта на седмицата за Риби: Звездата

Таро карта на седмицата за Риби: Звездата

Риби, ти си такъв мечтател, така че когато човек мисли за бъдещето и измисля идеи, които изглеждат малко налудничави, нямаш нищо против. Осъзнаваш, че така се случват велики неща; малките умове не успяват да постигнат големи цели. Твоята мила и подкрепяща природа идва чудесно в този момент.

Днешното послание от „Звездата“ е да бъдете окуражаващи надеждата. Вие сте идеалният човек, който може да помогне на другите да се осмелят да мечтаят без страх. Ще изпитате бягството на творчеството и фантазията. Тази седмица може да бъде прекрасна за приключения и магия.