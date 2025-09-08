Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 8 - 14 септември 2025

Седмични таро хороскопи са тук за всеки зодиакален знак за седмицата от 8 до 14 септември 2025 г. Въз основа на нашата колективна седмична таро карта „Дамата на пентаклите“, тази седмица се фокусира върху увереността и личните ценности. Дамата е нашата възможност да действаме зряло и да проявим високо чувство на самочувствие, докато пентаклите включват нашите лични ценности и как се грижим за нещата, които имаме в живота си.

Тази седмица имате възможност да оформите живота си по какъвто и да е начин, по който искате. Ако отделите време да се грижите за себе си, ще се чувствате по-щастливи, по-печеливши и по-сигурни. Нека разберем какво още разкриват картите таро за седмицата за вашия астрологичен знак. Като цяло, седмицата е относително стабилна от астрологична гледна точка. Луната ще премине от Овен към Телец, а след това ще се насладите на уикенд с Луната в Близнаци. Така че в началото на седмицата внимавайте да не позволявате на гневът да ви управлява; Луната лесно се вбесява, когато е в Овен. В средата на седмицата се съсредоточете върху удоволствието и личното удоволствие, тъй като Луната обича луксозната земна енергия. След това, през уикенда, общувайте и се забавлявайте. Ще бъде чудесно време да се запознаете с някой нов, да планирате среща или да излезете с приятели или с вашата половинка.

Таро карта на седмицата за Овен: Светът

Успя, Овен. Миналата седмица свърши и това е чисто начало, всичко е чисто и готово да напишеш каквото си поискаш в тази нова глава.

Може да чувствате, че не знаете точно какво да правите със себе си в момента, но не позволявайте това да ви тревожи. Вместо това, оставете се да се движите по течението. Разберете какво ви прави щастливи.

Насладете се на известно време, правейки неща, които обичате, и кой знае къде ще ви отведе пътят. Ще изпитате нови усещания, които ще ви дадат чувство за цел.

Когато започнеш седмица, в която вратите са затворени, ти решаваш коя врата да отвориш следващата.

Таро карта на седмицата за Телец: Кулата, обърната

Някои спечелят, други губят. Това е, което Кулата, обърната, означава за седмицата, Телец. Сега обаче не е моментът да правим равносметка или да водим равносметка.

Вместо това е най-добре да продължите напред и да не се оглеждате назад за това, което не е проработило. Можете да научите уроците и да ги разберете в движение.

Хубавото на житейските уроци е, че те са безкрайно полезни за знания. Учите се, докато се развивате. Затова се забавлявайте и вижте какво ви помага умът ви да възприемете.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Седем жезли

Близнаци, хубаво е, че знаеш как да бъдеш човек с мнение, защото твоята карта таро, Седемте жезла, те насърчава да бъдеш гласовит и разумно изразителен.

Ако имате голяма идея или се чувствате убедени до степен, че не можете да се въздържите да не напишете дълъг текст с размер на параграф или писмо, не се колебайте.

Разрешението, от което се нуждаете, за да кажете това, което трябва да кажете, е тук. Най-добре е да вземете това, което е на гърдите ви, и да го кажете.

Таро карта на седмицата за Рак: Тройка мечове

Рак, ако се чувстваш тъжен за нещо, признай си го. Нормално е да кажеш, че нещо те боли, особено когато това твърдение е вярно за теб. Тройката мечове е за болки, причинени от предателства и чувство на недоверие, че човек или нещо е нарушило доверието.

Може да е нещо малко, като груба дума или гневен поглед, или толкова сериозно, колкото изневярата. Размерът на болката няма значение, нито времевата линия. Възможно е все още да чувствате проблясъци от нещо, случило се преди години.

Таро карта на седмицата за Лъв: Рицар на Пентаклите, обърнат

Лео, знаеш ли какво се случва с човек, който е толкова заседнал в собствените си пътища? Стига до момент, в който вътрешната му светлина започва да притъмнява и се чувства по-малко щастлив или оптимистичен.

Добра идея е да позволите промяна; не се обвързвайте толкова с това да правите нещата по определен начин, че да станете негъвкави .

Таро картата тази седмица ви отправя с предизвикателство: променете нещата. Излезте навън и се забавлявайте. Насладете се на малко игра и не се притеснявайте, ако животът стане малко объркан.

Таро карта на седмицата за Дева: Четворка мечове, обърната

Дева, напоследък по-затворена ли си? Може би ти се струва, че това е малко иронично, като се има предвид, че месецът на раждането ти е точно в този момент. Може да не копнееш за светлината на прожекторите, но е полезно да ѝ се наслаждаваш, докато е там, което ти позволява да се възползваш максимално от нейните ползи.

Вашата карта таро за седмицата, Четворката мечове, обърната, ви кани да излезете извън зоната си на комфорт и да опитате нещо, което не сте правили преди. Може да ви е по-лесно да възприемете нови идеи. Вижте какво ще се случи тази седмица, като опитате водите със социални дейности.

Таро карта на седмицата за Везни: Колелото на късмета, обърнато

Везни, това е трудна карта Таро за разгадаване тази седмица; тя предсказва лош късмет, но за щастие, това е плаха седмица, което означава, че можете да се справите с каквото ви се изпречи на пътя.

Можете да бъдете гъвкави и самоинициативни. Ето защо тук трябва да бъдете най-предпазливи. Не бързайте с неща, в които не сте сигурни. Помислете какво правите, когато сте в настоящия момент. Не се разсейвайте; бъдете самоосъзнати и напълно присъстващи.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Кралица на мечовете, обърната

Скорпион, тази карта таро за седмицата е малко като теб: интензивна. Имаш забележително остър ум и понякога можеш да бъдеш толкова честен, че това наранява не теб, а другите.

Мислили сте много за живота и може би тези мисли ще си проправят път в разговорите.

Така че, ако искате да запазите приятели и да не бъдете човекът, който отблъсква другите, помислете, преди да говорите ; това е мъдра практика.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Рицар на жезлите

Стрелец, ще харесаш седмичната си карта таро, защото е точно като теб - пълна със страст, приключения и желание да изследваш живота и всичко, което той предлага. Имаш билет от вселената без никакви ограничения.

Ако искате любов и романтика, потърсете ги. Бъдете готови да разкриете сърцето си. С Луната, пътуваща през вашите романтични и взаимоотношения, това е идеалното време да намерите това, което търсите в настояща или нова връзка.

Таро карта на седмицата за Козирог: Пет жезли

Козирог, може да се чудите какво се случва със света тази седмица. Възможно е да има някои разстройства, които нямат нищо общо с вас, но все пак ще повлияят на живота ви по неудобни начини.

Посланието от картата таро на седмицата е да останете спокойни и съсредоточени. Много по-лесно е да не интернализирате нещата, когато се случат, ако можете да кажете, че не сте виновникът.

Ще искате да запазите чувство за хумор и да осъзнаете, че в някои неща не е нужно да се замесвате. Ако това не е ваш проблем, решете внимателно дали искате да го превърнете в такъв.

Таро карта на седмицата за Водолей: Седем чаши

Водолей, хубаво е да си пожелаваш хубави неща; още по-добре е да работиш усилено за тях. Може би се чудите дали можете да имате късмет, просто като бъдете себе си. Отговорът от вашата седмична карта таро е „не“; чарът ще ви отведе само донякъде.

Тази истина може да ви щипе малко, но наистина, не ви ли е облекчено? Това означава, че вашият успех е ограничен само от вашите действия. Вие не чакате вселената да ви поднесе това, което искате, въз основа на някаква неизвестна времева линия.

Вместо това, вие решавате какво и кога, и дори къде и как. Целият този контрол е добра новина за вас.

Таро карта на седмицата за Риби: Тройка пентакли, обърната

Риби, обичате да сте с други хора. Наслаждавате се на цялата близост във взаимоотношенията, но въпреки това тази седмица това може да се превърне в проклятие на съществуването ви и ще искате да продължите сами.

Трите пентакли, обърнати, са сигнал да обмислите самостоятелна работа, ако се появи възможност. Така че, ако имате избор между вършене на поръчки с приятели или семейство, изберете да ги свършите сами.

Ако имате работа, която ви пита дали искате да работите по групов проект, помислете за всичко, което е свързано с това. Тази карта не казва, че изобщо не трябва да работите с други хора, но предупреждава, че груповите проекти може да не протичат толкова гладко, колкото бихте искали.